Госдума защитила водителей от медлительности ГИБДД и почтовиков

Депутаты Государственной Думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, продлевающий срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД в случаях, если почтовое извещение о наложении административной ответственности поступило после отведенного промежутка в 20 дней.

В случае если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению, — говорится в принятом документе.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что подобные меры должны восстановить справедливость по отношению к российским водителям.

«Нередки случаи, когда заказное письмо с уведомлением о необходимости заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения задерживается, и человек по независящим от него причинам лишается права на льготу», — посетовал депутат.

Принятый законопроект был разработан на основании прецедентного постановления Конституционного суда, вынесенного по жалобе водителя Юрия Рейнхиммеля.

Оштрафованный ГИБДД автолюбитель получил уведомление о наложении административной ответственности по истечению льготного периода и обратился в Можайский суд с просьбой восстановить справедливость, передает ТАСС

Получив отказ в рассмотрении поданной жалобы, Рейнзиммель обратился в Конституционный суд и выиграл разбирательство.