Сгорел первый электрокроссовер Jaguar I-Pace

В глобальной Сети появились фотографии первого погибшего в огне электровседорожника от Jaguar . Причину пожара пытаются определить и полиция, и сама компания-производитель. По одной из версий, причина возгорания не относится к электрической начинке, но это не точно.

Пожар произошел в городке Румпт, что в Нидерландах, а фотографии сгоревшего кроссовера опубликованы в социальных сетях: судя по ним, огонь полностью уничтожил переднюю часть вседорожника. При этом причина возгорания не упоминается, но, как утверждает издание InsideEVs, уже известно, что дело может быть не в аккумуляторах автомобиля.

Jaguar I-Pace теоретически мог сгореть по воле некоего пиромана, отмечает издание. Дело в том, что Румпт находится неподалеку от другого городка под названием Кулемборг, где зарегистрировано необычно большое число поджогов машин. Местные власти подозревают, что в регионе завелся любитель понаблюдать за автомобильными пожарами.

Кроме того, известно, что останки сгоревшего I-Pace уже переданы производителю, который пытается убедиться в том, что причиной пожара не было самовозгорание. Пока расследование производителя ни к какому выводу не пришло.

Пожары с электрокарами в главной роли — не такое уж редкое дело, и особенно часто в последнее время они случались с автомобилями марки Tesla . Зарегистрировано уже несколько случаев самовозгорания этих электромобилей, причем в подавляющем большинстве пожары начинались в аккумуляторном отсеке. В Tesla связывали это, впрочем, не с неполадками в электрооборудовании, а с механическим повреждением батарей разнообразными предметами, попавшими под колеса, и уже отчитались о решении проблемы.

Что касается электрокроссовера Jaguar I-Pace, то он может стать главной новинкой марки в России в следующем году. Российские цены на электромобиль уже названы: при цене от 5 825 000 до 7 353 000 рублей I-Pace рискует стать самым дорогим кроссовером марки Jaguar в нашей стране. Правда, официально дата начала продаж пока не озвучена.

Jaguar I-Pace оснащается единственной силовой установкой — двумя электромоторами с отдачей по 200 л.с. 900-киловаттная батарея обеспечивает запас хода до 480 км, а пополнить ее энергозапас с нуля до 80% можно всего за 40 минут — правда, для этого потребуется специальное зарядное устройство. В длину I-Pace вытянулся на 4 882 мм при колесной базе в 2 990 мм, и, следовательно, сопоставим по габаритам с моделью F-Pace. Объем багажного отделения составляет от 656 до 1 453 л.