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Китайский Lifan отзывает автомобили в РФ 

News.ru + ещё 10 18 часов назад
Фото: Chinafotopress/Zhou Fei/Global Look Press
Китайский автопроизводитель Lifan отзывает почти 2 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Росстандарт.
Как следует из сообщения, решение принято в связи с возможными проблемами с аккумулятором. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2018 года по настоящее время.
Во время эксплуатации транспортных средств возможно повреждение силового предохранителя генератора из-за температурного разрушения, при определённых условиях окружающей среды и состоянии аккумуляторной батарей, говорится в сообщении. Поломка предохранителя не приведёт к потере работоспособности электросети автомобиля, однако будет препятствовать зарядке самого аккумулятора, что приведёт к его полной разрядке.
Официальный представитель производителя, компания «Лифан Моторс Рус» сообщит владельцам подпадающих под отзыв автомобилей о необходимости ремонта в ближайшем дилерском центре.
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