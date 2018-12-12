Китайский Lifan отзывает автомобили в РФ

Китайский автопроизводитель Lifan отзывает почти 2 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Росстандарт.

Как следует из сообщения, решение принято в связи с возможными проблемами с аккумулятором. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2018 года по настоящее время.

Во время эксплуатации транспортных средств возможно повреждение силового предохранителя генератора из-за температурного разрушения, при определённых условиях окружающей среды и состоянии аккумуляторной батарей, говорится в сообщении. Поломка предохранителя не приведёт к потере работоспособности электросети автомобиля, однако будет препятствовать зарядке самого аккумулятора, что приведёт к его полной разрядке.

Официальный представитель производителя, компания «Лифан Моторс Рус» сообщит владельцам подпадающих под отзыв автомобилей о необходимости ремонта в ближайшем дилерском центре.