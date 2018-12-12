Бюджетным бестселлерам Renault вернут название Dacia

Сейчас целый ряд автомобилей, которые румынская Dacia успешно продает в Европе, носит в нашей стране шильдик Renault . Однако руководство альянса намерено постепенно ликвидировать эту практику, причем не только в России.

В Renault-Nissan намерены придать бренду Dacia больше индивидуальности и добиться того, чтобы Dacia перестала ассоциироваться с Renault. Как заявил изданию Autocar шеф-стилист Renault Лоренс ван дер Акер, прекращение продаж машин марки Dacia под брендом Renault позволит марке более активно развиваться — в том числе и с точки зрения дизайна экстерьера. Если процесс "дифференциации идентичности" действительно будет запущен, первым бренд Dacia на себя примерит, скорее всего, семейство Logan/Sandero.

При этом возвращение родного бренда коснется не всех моделей: к примеру, вседорожник Duster по-прежнему будет продаваться под брендом Renault, так как эта модель считается одной из самых популярных в большинстве стран, где кроссовер продается. Стоит отметить, что по итогам ноября Renault Duster занял 9 место по популярности среди новых машин в нашей стране.

По сути, в России возможны два варианта развития событий: либо "Логаны" на рынке РФ будут называться Dacia Logan , либо семейство Logan/Sandero вообще уберут с рынка, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с моделями АвтоВАЗа (новые Vesta и Granta, предположительно, тоже построят на платформе B0).

"Автомобили Renault для некоторых рынков считались слишком дорогими, а Dacia были относительно современными, надежными и доступными, поэтому мы применили ребрендинг. Это позволило нам выйти на ряд рынков. Однако сейчас мы начинаем продавать больше автомобилей на таких рынках, как, например, Россия, и мы запустим процесс дифференциации", — заявил ван дер Акер.

Тем временем Renault уже под собственным брендом создает автомобили специально для российского рынка — например, анонсированный недавно кроссовер Arkana.