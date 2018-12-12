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Сотрудница ФСИН из Тагила удивила пользователей Сети вседозволенностью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Александра Богданова/vk.com
Сотрудница ФСИН разъезжает по Нижнему Тагилу на автомобиле, но в мотошлеме, превышает скорость и отчитывается об этом в своих соцсетях, сообщает Tagil City.
По данным местного издания, девушка, зарегистрированная во «ВКонтакте» как Александра Богданова, ранее носила фамилию Авдеева.
На своей странице в социальной сети Богданова-Авдеева размещает провокационные фотографии. На одной из них девушка демонстрирует «козу» на фоне спидометра, показывающего скорость в 158 километров в час.
На еще одном она показывает в камеру другой, неприличный, жест, а еще на одном — управляет машиной в мотошлеме.
На нескольких других снимках Богданова-Авдеева запечатлена в форме сотрудницы Федеральной службы исполнения наказаний. На одном — с только что выданными новыми погонами.
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