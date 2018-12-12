Сотрудница ФСИН из Тагила удивила пользователей Сети вседозволенностью

Сотрудница ФСИН разъезжает по Нижнему Тагилу на автомобиле, но в мотошлеме, превышает скорость и отчитывается об этом в своих соцсетях, сообщает Tagil City.

По данным местного издания, девушка, зарегистрированная во «ВКонтакте» как Александра Богданова, ранее носила фамилию Авдеева.

На своей странице в социальной сети Богданова-Авдеева размещает провокационные фотографии. На одной из них девушка демонстрирует «козу» на фоне спидометра, показывающего скорость в 158 километров в час.

На еще одном она показывает в камеру другой, неприличный, жест, а еще на одном — управляет машиной в мотошлеме.

На нескольких других снимках Богданова-Авдеева запечатлена в форме сотрудницы Федеральной службы исполнения наказаний. На одном — с только что выданными новыми погонами.