ГИБДД начнет по-новому проверять водителей

ГИБДД приступила к тестированию программы распознавания лиц автомобилистов.

Ведомство закупило 21,7 тыс. специальных планшетов с системой, которая способна установить личность по одному фотоснимку, передает ТАСС . Устройства были розданы по территориям.

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, гаишники уже могут снимать водителей и на основе фото получать выгрузку информации по нему, его историю, а также "все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении". В том числе можно узнать, если ли у человека права. Черников не уточнил, когда завершится этап тестирования, после которого инспекторы смогут полноценно использовать новую функцию.