ГИБДД начнет по-новому проверять водителей 

ГИБДД приступила к тестированию программы распознавания лиц автомобилистов.
Ведомство закупило 21,7 тыс. специальных планшетов с системой, которая способна установить личность по одному фотоснимку, передает ТАСС. Устройства были розданы по территориям.
По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, гаишники уже могут снимать водителей и на основе фото получать выгрузку информации по нему, его историю, а также "все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении". В том числе можно узнать, если ли у человека права. Черников не уточнил, когда завершится этап тестирования, после которого инспекторы смогут полноценно использовать новую функцию.
Как сообщал "Авторамблер", в Москве до конца года камеры фиксации нарушений ПДД "научатся" распознавать марки автомобилей, что позволит разгрузить базу данных МВД и Центра организации дорожного движения. Предполагается, что нововведение снизит количество ошибочно выписанных штрафов.