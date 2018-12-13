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Фразы мастеров автосервисов, которым нельзя верить 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Многие автовладельцы, приезжая на сервис технического обслуживания автомобиля, сталкиваются с хитростями нечестных мастеров.
Вот некоторые варианты обмана клиентов. Например, слесаря могут заявить, что водитель не может находиться в помещении для ремонта, хотя по закону хозяина должны впустить туда беспрекословно.
Предупреждение о снятии с гарантии без прохождения обслуживания, также, обман. Клиент сам может выбирать, где пройти СТО. Если клиент не применит рекомендуемые жидкости, то отвечать он будет только за поломку топливной системы и двигателя, на другие части машины, например, кузов гарантия сохраняется.
Некоторые сервисы не хотят отдавать снятые изношенные детали обратно хозяину, но владелец может смело потребовать их, как доказательство проведенной замены. Работники по обслуживанию часто говорят — цена везде одна. Это не так, цены в разных сервисах сильно отличаются.
Иногда, в процессе работ мастера предлагают доплатить за какую-то запчасть или услугу. Такие действия противозаконны, потому что сервис обязан оценить работы сразу в полном объеме.
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