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ГИБДД приостановила внесение поправок в ПДД 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ведомство взяло паузу в этом процессе.
ГИБДД ввела мораторий на внесение изменений в ПДД. Ведомство взяло паузу в этом процессе, сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.
Митрошин сказал, что пока никаких поправок не предвидится, потому что «всех замучили и запутали».
Также он заметил, что данный запрет касается только МВД. Митрошин не может гарантировать, что Министерство транспорта или правительство не внесут какие-либо изменения в правила дорожного движения.
В свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников попросил «не баловаться этими изменениями», потому что многие водители просят ввести в автошколах курс по изучению изменений в ПДД.
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