Названы самые безопасные автомобили 2018 года

Независимая европейская организация Euro-NCAP по итогам краш-тестов составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2018 года.

Победители были выбраны в четырех категориях, исходя из суммы полученных баллов в разных типах испытаний.

Лидером в категориях "Большой семейный автомобиль" и "Гибриды и электрокары" стал седан Lexus ES 300h. Он получил 91% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 87% — за детей и 90% — для пешеходов. Работа устройств, отвечающих за безопасность, оценена в 77%.

В категории "Малый семейный автомобиль" победу одержал хэтчбэк Mercedes-Benz A-Class. Автомобиль получил 96% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 91% — за защиту детей и 92% — за уровень безопасности для пешеходов. Устройства безопасности получили оценку 75%.