Audi готовит новинки в сфере мультимедиа-систем

Компания Audi намерена представить свои новейшие разработки в сфере развлекательных систем на будущей выставке CES 2019, которая пройдет в Лас-Вегасе.

На выставочном стенде компании будет представлена абсолютно новая модель автомобильной мультимедийной системы, и специальная разработка «кинотеатра на колесах» для салона седана класса люкс.

Планируемые к выпуску модели автомобилей будут соединены в одно мультимедийное пространство. Ввиду активного ввода в эксплуатацию технологии автономного вождения автомобилей, все пассажиры, находящиеся в салоне, смогут получить массу свободного времени, провести которое с пользой предоставят возможность новейшие модели развлекательных систем.

Одной из основных целей компании на данной выставке станет доказательство, что во время вождения удовольствие можно получать не только от езды.

Компания участвует в данной выставке на постоянной основе на протяжении уже семи лет. Открытие выставки запланировано на 8 января. Принимать участие в ней будут более 4 тысяч компаний, а число посетителей составит 170 тысяч человек.