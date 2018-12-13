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Легендарная модель Chevrolet Volt пойдет в утиль 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Электромобиль сходил с конвейеров GM последнее десятилетие.
Он продемонстрировал преимущества и недостатки американского автогиганта. За время своего выпуска автомашина собрала много положительных отзывов, но, несмотря на это оказалась для GM убыточной.
По-настоящему популярной модель электромобиля не стала из-за своей высокой цены. Хотя ряд экспертов выразили мнение, что Chevrolet Volt — это лучшее, что удалось выпустить за последние 10 лет концерну из Детройта.
Автомашина способна преодолевать расстояние в 50 миль без дополнительной зарядки. Наличие газопоршневого электрогенератора способствует этому. На рынке электромобилей данная модель успешно конкурировала с аналогами из японского концерна Toyota.
Дороговизна сборки Volt была обусловлена сборкой батарейного отсека. Оснащение авто ещё и бензиновым двигателем также внесло свою лепту в удорожание проекта. В перспективе GM планирует использовать разработки, применявшиеся в производстве Chevrolet Volt при выпуске новых моделей предназначенных для китайского рынка.
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