Легендарная модель Chevrolet Volt пойдет в утиль

Электромобиль сходил с конвейеров GM последнее десятилетие.

Он продемонстрировал преимущества и недостатки американского автогиганта. За время своего выпуска автомашина собрала много положительных отзывов, но, несмотря на это оказалась для GM убыточной.

По-настоящему популярной модель электромобиля не стала из-за своей высокой цены. Хотя ряд экспертов выразили мнение, что Chevrolet Volt — это лучшее, что удалось выпустить за последние 10 лет концерну из Детройта.

Автомашина способна преодолевать расстояние в 50 миль без дополнительной зарядки. Наличие газопоршневого электрогенератора способствует этому. На рынке электромобилей данная модель успешно конкурировала с аналогами из японского концерна Toyota

Дороговизна сборки Volt была обусловлена сборкой батарейного отсека. Оснащение авто ещё и бензиновым двигателем также внесло свою лепту в удорожание проекта. В перспективе GM планирует использовать разработки, применявшиеся в производстве Chevrolet Volt при выпуске новых моделей предназначенных для китайского рынка.