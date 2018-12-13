Ford Courier станет самым маленьким пикапом бренда

Инженеры компании Ford завершают работы над новым компактным пикапом Ford Courier , который станет наиболее миниатюрным представителем своего сегменте в линейке американского бренда. Подобная информация появилась в западной прессе со ссылкой на неназванные источники.

Сообщается, что создание автомобиля уже завершено и в ближайшее время его тестовые образцы начнут всесторонне испытывать. Модель построена на одном шасси с Ford Focus , и должна быть презентована только в 2021 году. Соответственно, достанутся легкому грузовичку и силовые агрегаты от легкового донора.

Указывается, что новый пикап практически не будет иметь отличий от актуальной версии хэтчбека Focus за исключением переработанной задней части кузова, где расположится компактная грузовая платформа. Передняя же часть кузова и оформление салона останутся практически идентичными.

По предварительной информации, новинку будут собирать на заводе компании в Мексике, причем в первую очередь Ford Courier будет ориентирован на южно— и центральноамериканский рынок, где спрос на легкие пикапы традиционно высок.

Более подробная информация о ходе реализации проекта должна появиться позднее, когда первые экземпляры начнут дорожные испытания.