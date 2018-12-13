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Experience Collection расширяет ассортимент аксессуаров Lexus Boutique 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: shop.lexus.ru
В дополнение к функциональным и элегантным коллекциям одежды и аксессуаров Lexus Boutique — L Signature Collection, Progressive Сollection и YET Collection, Lexus представляет новую линейку Experience Collection.
Experience Collection воплотила в себе динамику и экспрессию спортивных автомобилей Lexus из линейки F SPORT.
Ознакомиться со всеми коллекциями Lexus Boutique можно на специально созданном сайте с ярким, современным дизайном и функциональными возможностями, позволяющими в деталях рассмотреть каждый предмет.
Новые коллекции аксессуаров Lexus Boutique разработаны специально для российского рынка с учетом вкусов и потребностей российских покупателей.
Lexus по праву гордится не только своими автомобилями, но и безупречным сочетанием качества, стиля и функциональности. Эти достоинства в полной мере воплотились в новой коллекции одежды и аксессуаров Experience, которая дополнит ассортимент аксессуаров и одежды Lexus Boutique с 3 декабря 2018 года. Все элементы новых коллекций Lexus Boutique были разработаны специально для российского рынка с учетом вкусов и потребностей российских покупателей.
пресс-служба
Experience Collection создана для тех, кто никогда не останавливается, не ищет компромиссов и всегда устремлён вперед. Символом этого непрерывного движения стал специально разработанный оригинальный принт, в котором зашифрован фирменный слоган бренда — «Испытайте Невероятное» (Experience Amazing). Уникальный дизайн принта олицетворяет динамику и экспрессивность как автомобилей Lexus, так и аксессуаров коллекции Experience.
пресс-служба
Особое внимание при разработке Experience Collection было уделено современным высокотехнологичным материалам, которые не только подчеркивают высокий статус, но и максимально удобны и практичны в повседневной жизни. Например, стильный рюкзак коллекции Experience изготовлен из прочного влагоотталкивающего нейлона. Незаменимые в поездках на природу питьевые бутылки сделаны из безвредного для здоровья пластика «Тритан». Специальная ткань, используемая в толстовках коллекции, прекрасно подходит для занятий спортом даже при низких температурах и обеспечивает комфорт за счет своих теплоудерживающих свойств.
пресс-служба
Высококачественная одежда и аксессуары Experience Collection воплотили в себе самые современные тренды и станут стильным и практичным дополнением стиля своих владельцев. Полный ассортимент коллекции представлен на официальном сайте Lexus Boutique. Кроме того, с отдельными предметами коллекций можно ознакомиться в шоу-румах официальных дилеров Lexus.
пресс-служба
О бренде Lexus:
Бренд Lexus был создан в 1989 году и завоевал всемирную известность благодаря стремлению к совершенству, выдающемуся качеству и передовой высокотехнологичной продукции, а также уникальному подходу к работе с клиентами. Традиционные ценности Lexus, такие как бесподобное качество сборки, роскошный интерьер и современные технологии, усиливаются применением философии дизайна «L-finesse».
Информация о Компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» является уполномоченным импортером автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в РФ и Белоруссии. Филиал ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге занимается производством автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. Президентом объединенной компании является г-н Сюдзи Суга. Директор филиала ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге — г-н Масаси Исида.
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