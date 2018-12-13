Toyota готовит кроссоверное будущее для Prius?

В момент своего появления на рынке Toyota Prius стала революционной моделью, а ее гибридная компоновка являлась исключительной. Но с тех пор автомобильный рынок существенно изменился, и потребители отдают все больше предпочтения кроссоверам или сугубо электрическим машинам.

Toyota пытается решить эту проблему за счет добавления системы полного привода на версию 2019 модельного года — на автомобиле будет установлен дополнительных электромотор, который будет приводить в движение задние колеса на скорости до 70 км/час.

В Toyota возлагают очень большие надежды на данную версию, ожидая, что примерно 25% продаж модели в США придется именно на полноприводную Prius. Также она должна пользоваться повышенным спросом в странах с холодным климатом.

Но хотя система полного привода может увеличить спрос на короткой дистанции, в Toyota не отрицают, что в целом продажи Prius продолжают стремительно падать. Так, на самом крупном для Prius рынке США продажи модели за четыре года сократились вдвое (с 200 до 100 тысяч единиц), поэтому в компании рассматривают варианты решения проблемы.

При этом в Toyota не считают, что модель должна стать полностью электрической или перейти исключительно на двигатель внутреннего сгорания, так как это ликвидирует самоцель автомобиля быть доступным экологически чистым автомобилем. Однако в компании не исключают возможность превращения Prius в кроссовер в связи с тенденциями рынка, или же добавить кроссовер в линейку версий модели.