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В Москве прогнозируют «день жестянщика» 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Как говорят синоптики, на столицу наступают морозы. Ожидается, что к вечеру 13 декабря снегопад усилится, на дорогах образуется гололед
В Москве к вечернему часу пик ситуация с погодой может ухудшиться, что осложнит движение в городе. Ожидаются усиление снегопада и гололедица — из-за этого Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности.
Кроме того, на подходе морозы, говорит ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус:
«Температура воздуха начнет постепенно понижаться, и оттепель, которая в столице продолжалась практически трое суток, закончилась. Сегодня днем в Москве минус 2 градуса. 2-4 градуса мороза ожидается в пятницу, еще на градус-другой холоднее будет в субботу. А вот в воскресенье нас ждет резкое понижение температуры. Облаков в небе станет чуть меньше, снег будет совсем слабым и пройдет лишь в отдельных районах города и области, а температура воздуха примерно на 7-8 градусов будет ниже нормы. В ночь на воскресенье в Москве минус 13-15, по области 12-17 градусов мороза, местами до минус 20 градусов. Днем же в столице минус 11-13, по области 10-15 градусов мороза».
Ранее синоптики заявляли, что москвичей в этом году ждет самый холодный декабрь за последние годы.
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