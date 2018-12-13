Hyundai объявила цены «бюджетного» Hyundai ix35 2019

Корейский автобренд Hyundai объявил о старте продаж модели ix35 на авторынке КНР. На китайском авторынке предлагается восемь модификаций данного кроссовера.

Считается, что обсуждаемая модель является бюджетной альтернативой модели Hyundai Tucson Для китайского авторынка.

По силовой части машину оснащают экономным 1,4-литровым турбомотором мотором на 140 л.с. В роли трансмиссии предлагается семиступенчатая роботизированная коробка (DCT). Для китайских автолюбителей доступны версии с передним и полным приводом.

Как известно, более ранняя версия обсуждаемой модели оснащалась двухлитровым "атмосферником" на 160 л.с.

Из оснащения обновленного ix35 можно отметить климатический контроль, шесть защитных подушек, кнопку запуска двигателя и систему помощи водителю.

Что касательно стоимости новинки, то в базовом исполнении машину можно приобрести за 119900 юаней (в рублях — около 1155000), а топовая модификация доступна от 165900 юаней (в рублях — около 1599000).