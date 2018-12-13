Системы безопасности для «Аурусов» будут делать в России

Достигнута предварительная договоренность о месте изготовления электронных систем, которые будут устанавливаться на автомобили российского премиального бренда Aurus. Вероятнее всего, создавать их будут в Ульяновске, однако, УАЗ тут ни при чем.

Вице-губернатор региона Сергей Морозов предварительно договорился о выпуске систем безопасности для "Аурусов" с одним из вице-президентов компании Joyson Safety Systems на предприятии в Ульяновской области, передает ТАСС . Стоит отметить, что в структуру этого концерна сейчас входят активы, ранее принадлежавшие печально известной японской компании Takata, которые концерн выкупил после банкротства японцев. Собственно, завод в Ульяновской области ранее тоже именовался "Таката Рус".

Предполагается, что в 2019 году предприятие получит дополнительные инвестиции, за счет которых будут увеличены производственные мощности и, собственно, будет организовано производство систем безопасности для "Аурусов". Какие именно системы планируется выпускать, пока не уточняется, но ранее сообщалось, что весь спектр электроники и подушек безопасности для седанов (включая президентский лимузин), внедорожников и будущих микроавтобусов будет иметь именно ульяновское происхождение.

Еще на этапе премьеры бренда Aurus на Московском автосалоне в августе руководство проекта "Кортеж" заявляло, что автомобили получат весь спектр самых современных водительских ассистентов. Помимо девяти подушек безопасности, упоминались адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и предотвращения аварий, распознавания дорожных знаков и пешеходов, контроля "слепых" зон и рядности движения.

Кроме того, создатели лимузина заявляли, что он вполне способен заработать высшую оценку на европейских краш-тестах — в частности, по стандартам авторитетной организации EuroNCAP.