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Первый экземпляр новой Toyota Supra продадут на аукционе 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: topgearrussia.ru
Компания Toyota продаст первый экземпляр серийной Supra нового поколения на аукционе Barrett-Jackson. Торги пройдут в Скотсдейле, Аризона, 19 января 2019 года. Мировая премьера спорткара состоится на автосалоне в Детройте 14 января.
Уникальный спорткар с VIN-номером 20201 станет первой «Супрой», доступной на рынке США за последние 20 лет. Купе будет выкрашено в матовый серый цвет с контрастными красными корпусами наружных зеркал и матовыми черными колесами. Салон «Супры» отделают кожей и украсят карбоновой эмблемой с указанием особого статуса автомобиля. Подробная информация об оснащении купе появится ближе к началу аукциона.
Вырученные от продажи средства Toyota передаст Ассоциации американских кардиологов (American Heart Association) и благотворительному Фонду Боба Вудраффа, который помогает ветеранам, военнослужащим, а также членам их семей, пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года.
Внешность серийной Toyta Supra нового поколения ранее раскрыли на шпионских снимках, а детали оснащения — на схемах расположения деталей из официального каталога запчастей. Так, стало известно, что спорткар будет очень похож на концепт FT-1 2014 года, а среди агрегатов будут «четвёрки» и «шестёрки» BMW.
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