Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

МВД предложило разрешить регистрацию машин в МФЦ по принципу «одного окна» 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МВД России предлагает разрешить предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна". Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Перечень госуслуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в МФЦ, дополнить пунктом следующего содержания: регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним (в случае организации предоставления государственной услуги в МФЦ сотрудниками МВД РФ)", — говорится в тексте документа.
Последние новости
Путин рассказал о неожиданном для него разговоре с Ельциным Спецназ России получил автомат, который в США назвали "супероружием" Американцы все больше любят Путина и Россию. И вот почему
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый экземпляр новой Toyota Supra продадут на аукционе
В российских Porsche Cayenne обнаружили дефект2
Системы безопасности для «Аурусов» сделают в России
Toyota готовит кроссоверное будущее для Prius?
«Бюджетный» Hyundai ix35 2019 получил ценник1
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение