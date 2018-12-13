МВД России предлагает разрешить предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна". Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Перечень госуслуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в МФЦ, дополнить пунктом следующего содержания: регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним (в случае организации предоставления государственной услуги в МФЦ сотрудниками МВД РФ)", — говорится в тексте документа.