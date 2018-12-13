Процесс выдачи водительских прав могут ускорить

МВД России предложило сократить срок оказания услуги по замене водительских прав в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом говорится в разработанном ведомством проекте постановления правительства РФ о расширении взаимодействия Госавтоинспекции и МФЦ.

Предполагается, что сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать государственные услуги непосредственно в МФЦ, что позволит сократить срок оказания услуг.

Так, замена водительского удостоверения через МФЦ сейчас занимает до 15 дней. Предполагается, что водители смогут менять права в течение одного дня, как в отделении Госавтоинспекции.

Также расширится список услуг, оказываемых Госавтоинспекцией через многофункциональные центры.

Граждане получат возможность обращаться в МФЦ для совершения регистрационных действий с автомототранспортными средствами и прицепами к ним.