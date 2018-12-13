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Процесс выдачи водительских прав могут ускорить 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
МВД России предложило сократить срок оказания услуги по замене водительских прав в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом говорится в разработанном ведомством проекте постановления правительства РФ о расширении взаимодействия Госавтоинспекции и МФЦ.
Предполагается, что сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать государственные услуги непосредственно в МФЦ, что позволит сократить срок оказания услуг.
Так, замена водительского удостоверения через МФЦ сейчас занимает до 15 дней. Предполагается, что водители смогут менять права в течение одного дня, как в отделении Госавтоинспекции.
Также расширится список услуг, оказываемых Госавтоинспекцией через многофункциональные центры.
Граждане получат возможность обращаться в МФЦ для совершения регистрационных действий с автомототранспортными средствами и прицепами к ним.
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