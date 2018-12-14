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Совет директоров Renault решил оставить Карлоса Гона главой концерна 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA
Совет директоров автокомпании Renault решил оставить Карлоса Гона на посту главы компании. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Renault по итогам совещания совета директоров.
На совещании было отмечено, что по "предварительным выводам, вознаграждение президенту и генеральному директору Renault и условия, при которых они одобрялись, соответствовали применимому к нему законодательству. <…> Учитывая эти факторы, совет директоров решил сохранить порядок организации управления [компанией], утвержденный 20 ноября 2018 года", — говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось ранее, совет директоров Renault принял решение оставить полномочия временного президента у генерального директора компании Тьерри Боллоре, назначенного на этот пост 20 ноября.
Совет директоров также постановил, что юристы компании продолжат изучение поступающей информации по этому вопросу, в том числе и от коллег из японского автокоцерна Nissan.
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