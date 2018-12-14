Российская компания представила спорткар за 440 тыс. евро

Неизвестная российская компания Aviar Motors представила проект электрического спортивного автомобиля, который стилизован под американский Ford Mustang 1967 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Дизайн спорткара разрабатывает студия Антона Кужильного, а за техническое наполнение отвечает конструкторское бюро Архипова.

Новый электромобиль будет полноприводным с двумя моторами на каждой из осей. Суммарная мощность R67 составит 840 лошадиных сил.

Aviar Motors

Спорткар будет разгоняться до 250 километров в час, причем на разгон до «сотни» потребуется всего 2,2 секунды. Кроме того, R67 будет оснащен пневматической подвеской, климат-контролем, автопилотом и даже панорамной крышей.

Первый прототип выпустят через восемь месяцев. Aviar Motors планируют продавать свой электрический спорткар за 440 тысяч евро, при этом цена почему-то указана только для Нидерландов, а сам официальный сайт компании есть только на английском языке.