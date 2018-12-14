Неизвестная российская компания Aviar Motors представила проект электрического спортивного автомобиля, который стилизован под американский Ford Mustang 1967 года. Об этом сообщается на сайте компании.
Дизайн спорткара разрабатывает студия Антона Кужильного, а за техническое наполнение отвечает конструкторское бюро Архипова.
Новый электромобиль будет полноприводным с двумя моторами на каждой из осей. Суммарная мощность R67 составит 840 лошадиных сил.
Aviar Motors
Спорткар будет разгоняться до 250 километров в час, причем на разгон до «сотни» потребуется всего 2,2 секунды. Кроме того, R67 будет оснащен пневматической подвеской, климат-контролем, автопилотом и даже панорамной крышей.
Первый прототип выпустят через восемь месяцев. Aviar Motors планируют продавать свой электрический спорткар за 440 тысяч евро, при этом цена почему-то указана только для Нидерландов, а сам официальный сайт компании есть только на английском языке.