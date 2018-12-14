В России официально появились «Велосипедные зоны»

В России официально вводится термин "Велосипедная зона" для обозначения участков улиц, где велосипеды имеют преимущество перед машинами и где установлено ограничение скорости в 20 километров в час. Соответствующее постановление правительства РФ , которое вносит изменения в правила дорожного движения, вступает в силу с 14 декабря.

Максимальная скорость движения в зоне не будет превышать 20 километров в час. Кроме того, на улицах устанавливается преимущество велосипедов перед механическими транспортными средствами: велосипеды имеют право двигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. В велосипедной зоне пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом незапрещённом месте. Для обозначения таких зон вводятся новые знаки и дорожная разметка.

Постановление правительства дает велосипедистам возможность сквозного движения в тех жилых зонах, где оно запрещено для любых транспортных средств. Запрет на сквозное движение в жилых зонах сохраняется только для механического транспорта. По данным ГИБДД, изменения приняты для развития общественных и пешеходных пространств, чтобы не снизить при этом уровень безопасности дорожного движения.

"В целях обеспечения беспрепятственного движения велосипедистов по велосипедным дорожкам, пешеходов и велосипедистов по велопешеходным дорожкам, а маломобильных граждан — в местах сопряжения проезжей части и тротуара на одном уровне, для авто устанавливается запрет на остановку на этих дорожках ближе 5 метров от пересечения с проезжей частью, а также в местах сопряжения проезжей части и тротуара на одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавляют, что до вступления в силу изменений на некоторых Т-образных перекрёстках, где было разрешено движение только налево и имелись две и более полосы движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. Теперь они имеют такую возможность, если из правой полосы разрешён поворот налево.

Для повышения безопасности велосипедистов и водителей мопедов на разметке 1.16.1 ("Островок безопасности") теперь будут разделяться места для стоянки транспортных средств и велосипедные полосы. Кроме того, в соответствии с поправками в правила дорожного движения право останавливать и досматривать транспортные средства получили представители таможенных служб. Это правило будет распространяться на зоны, обозначенные новым знаком сервиса "Пункт таможенного контроля".