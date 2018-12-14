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Электромобили и роботы не торопятся в Россию 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Stringer/Reuters
В ближайшие два года мировой автомобильный рынок ждет мощный прорыв в области технологического развития, считает немецкая консалтинговая компания Roland Berger. Это связано с колоссальными средствами, вкладываемыми в разработки новых способов мобильности и искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) — венчурные инвестиции в эти области за последний год (с июля 2017 г. по июнь 2018 г.) выросли на 50% до $25,1 млрд (сильнее выросли финансовые вливания в AI, на 153% до $4,8 млрд), подсчитали аналитики компании. Эти цифры можно сопоставить с $466,52 млрд венчурных инвестиций во все секторы мировой экономики. Для автоиндустрии инвестиции тоже весомы, — например, Volkswagen собирается потратить на программу разработки электромобилей, систем автономного вождения и сервисов новой мобильности $50 млрд в ближайшие семь лет.
Людские ресурсы, занятые исследованиями и разработкой новых транспортных технологий, в том числе самоуправляющихся автомобилей, за год также выросли — на 27%. В четвертом выпуске семестрового исследования рынка Automotive Disruption Radar (ADR) эксперты оценивали уровень распространения наиболее прорывных технологий (электромобили, беспилотный транспорт, каршеринг) в различных странах мира. Анализировались ключевые факторы, влияющие на уровень распространения технологий, в том числе отношение к ним потребителей.
В новом исследовании (первый ADR вышел в марте 2017 г.) рассмотрены 14 стран, при этом впервые в анализ включена Россия. Оценка проводилась по 26 показателям в пяти основных категориях: интерес потребителей, регулирование, инфраструктура, технологии, предпринимаемые в отрасли меры. По результатам исследования каждой стране присвоен индекс ADR. Для анализа интереса потенциальных покупателей были опрошены 14 231 автомобилист, в том числе 1020 из России. Опрос проводился методом онлайн-интервью летом 2018 г., опрашивали респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих преимущественно в крупных городах России и имеющих в собственности автомобиль.
Китай шагает впереди
КНР быстро становится движущей силой глобальных инноваций в автомобильной промышленности, считают в Roland Berger. Больше половины электромобилей (EV), проданных в мире в первой половине 2018 г. (700 000 шт., рост на 75%), нашли владельцев в Китае (387 700 шт., рост на 102%), электрокары составили почти 3% общих продаж машин в Поднебесной. За последний год в стране значительно расширилась инфраструктура для зарядки и открылись новые испытательные полигоны для беспилотных транспортных средств. «Китай декларирует, что является не только крупнейшим рынком сбыта автомобилей и важной производственной базой, но и R&D лабораторией», — говорит один из авторов исследования, член правления московского офиса Roland Berger Эдуард Черкин.
За год Китай удвоил плотность зарядных станций для EV на своей дорожной сети: летом этого года в Китае было по 5,7 электрозаправок на 100 км против 2,5 на 100 км годом ранее. К тому же, китайские потребители больше всего верят в перспективность электромобилей — 39% готовы купить EV, чтобы не пользоваться общественным транспортом, а среди автомобилистов 65% опрошенных готовы сменить машину с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на электрокар. Похожий оптимизм проявляют только автомобилисты в Индии, но продажи EV в этой стране пока малозначительные — 1600 шт. за 6 месяцев 2018 г., рост 149%. На втором по размерам рынка EV — США (123 500 шт., рост 37%), — только 20% водителей не против пересесть в машины на электротяге. В Западной Европе (продажи 119 200 шт., 31%) таких автомобилистов 30%.
Китай, лидирующий в ADR среди проанализированных стран и регионов с индексом 75/130 (или 58% от максимально возможной оценки), опережает остальных и по остальным критериям: 30% китайцев готовы покупать машину онлайн (в среднем 10%, в Индии — 20%, в Европе — 15%); 75% хотя бы раз в неделю пользуются навигационными приложениями (в России — 40%, в Европе — 25%); 75% опрошенных знают хотя бы одного человека, кто готов не покупать машину, а пользоваться другими способами передвижения (каршерингом, общественным транспортом, такси и т. п., в России — 70%, в Европе — 45%), а 15% поездок (по километражу) уже совершаются таким образом (также в Сингапуре, больше — 25% — только в Индии).
На Китай приходятся многие крупнейшие венчурные инвестиции в области новой мобильности. В 2017-2018 гг. Didi Chuxing, конкурент Uber и Lyft, получил $4 млрд вливаний, его местный конкурент CaoCao $381 млн, велошеринги HelloBike — $1,524 млрд, и Ofo — $1,286 млрд Другие крупные инвестиции в мире в сервисы совместных поездок получили за последний год сингапурский Grab — $3 млрд, индонезийский Go-Jek — $2,74 млрд, американские Lyft -$1,524 млрд, и Uber — $1,25 млрд
В целом Китай за полгода поднялся в рейтинге ADR на 5 п. п., увеличив отрыв от Сингапура.
Роботы на подходе
Самая ожидаемое событие в автоиндустрии — появление на дорогах коммерчески доступных самоуправляемых автомобилей (autonomous vehicles, AV) 4-го уровня (Level 4, High Automation: автомобиль может двигаться по обустроенным дорогам без контроля человека). Исследование рассматривает несколько аспектов перспективного транспорта: готовность самой технологии, законодательство и интерес потребителей, который сильно различается в зависимости от региона. Половина из всех опрошенных исследователями сказали, что не будут покупать следующую машину, если пользоваться роботизированным такси будет дешевле (рост показателя на 5 п. п. за полгода). Больше других заинтересованы в роботакси жители Нидерландов и Японии (60%), но наивысший показатель — 75% — в Сингапуре, где тестируется наибольшее количество самоуправляемых машин на душу населения.
Важнейшим полигоном для технологий автономного вождения является Китай, стандартизировавший нормы испытаний AV и открывший дороги для испытаний. Daimler сейчас испытывает автономные машины в Пекине, BMW — в Шанхае, и они, при поддержке властей Китая стараются опередить в разработке технологии американские Tesla и Waymo (Alphabet). Существенный шаг навстречу роботизированным автомобилям сделала Великобритания, принявшая в июне 2018 г. специальный закон (Automated and Electric Vehicles Act) регулирующий страхование этих машин. Это подняло ее в один ряд с Нидерландами, США и Сингапуром, наиболее подготовленных сейчас к эпохе самоуправляющихся транспортных средств.
Электромобили не по карману
Россия, впервые попавшая в ADR, пока не приняла никаких правил регулирования для тестирования AV (правительство России разрешило тестирование беспилотных автомобилей с 1 декабря 2018 г. на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане после выхода отчета Roland Berger — Ведомости). «Хотя архитектура дорожной сети нашей страны очень подходящая, — объясняет Эдуард Черкин. — Это и длинные прямые транспортные коридоры с относительно небольшим количеством трафика и наличие федеральных трасс, на которых действует целый ряд ограничений, в том числе касающихся доступа пешеходов и проезда тяжеловесных транспортных средств».
Россияне выказывают умеренный интерес к робомобилям, отмечается исследовании — тем не мене 50% сказали, что не станут покупать автомобиль, если беспилотное такси будет обходиться дешевле. Но при этом Россия среди лидеров во внедрении связи пятого поколения (5G), которая критически необходима для автономного движения машин.
В России высокий интерес потребителей к альтернативным автомобилю способам передвижения: 70% опрошенных знают хотя бы одного человека, который никогда не владел и не хочет покупать автомобиль, потому что использует другие способы передвижения (например, каршеринг, такси и общественный транспорт). В России этот показатель гораздо выше, чем в Европе (50%), Японии (30%) и США (25%), примерно на уровне Индии и Китая (75%) и Сингапура (80%). Пользоваться собственным автомобилем в России предпочитают (по пройденной дистанции, в сравнении с общественным транспортом, каршерингом и такси) 50%, в Китае 35%, в Европе — 65%, в США — 85%. В то же время в России самый большой выбор в мультимодальности — у 60% была возможность выбора из нескольких способов передвижения по крайней мере для 40% от всех поездок, которые они совершили — это выше среднего значения 38%.
Электромобили пока не вызывают большого интереса у российских автомобилистов: только 25% рассматривают возможность покупки машины с электроприводом в качестве следующего автомобиля. Среди всех опрошенных этот показатель 35% (рост за полгода 5%). Схожий интерес к электромобилям в Западной Европе: в Германии и Великобритании — 25%, во Франции — 30%. Но рынок электромобилей ЕС на один-два порядка выше российского — там доля электромобилей в общих продажах машин 1,7% (рост на 0,4 п.п. за полтора года), на российском рынке по данным «Автостата», за 10 месяцев 2018 г. продажи новых электромобилей составили 112 шт. (рост на 56%), что самое низкое значение среди рассматриваемых в ADR стран. Рынок новых электромобилей в России пока находится в зачаточном состоянии, выбор моделей электромобилей минимален. Явная динамика лишь у вторичного рынка, где за 9 месяцев 2018 г. импорт удвоился до 1560 шт. (данные «Автостата»).
В Европе потребителей первую очередь останавливает высокая цена электрокаров и, почти в такой же степени, слабая развитость зарядной инфраструктуры. Сходные антистимулы и у россиян, по оценкам Roland Berger, совокупная стоимость владения EV в России на 40-100% (в зависимости от модели) выше аналогов c ДВС. Все преимущества экономии топлива сводятся на нет значительной потерей остаточной стоимости (около 70% за 5 лет) из-за снижения ресурса батареи — самого дорогого компонента электрокара. К тому же, в России у владельца электромобиля нет особых привилегий, как нет у нас и существенных ограничений на использование машин ДВС, соответственно стимулов отказываться от них.
Третье препятствие на пути развития рынка электромобилей в России — это низкое обеспечение инфраструктурой для зарядки электромобилей, отмечает Черкин. В Китае, например, сейчас более 270 000 зарядных станций для электротранспорта, в России — 359. В итоге российский потребитель чаще воспринимает электромобиль как игрушку и редко использует его в качестве основного автотранспортного средства. Треть (34%) российских владельцев электрокаров купили машину в первую очередь ради ее «статусности», подтверждают тезис данные опроса, проведенного НТИ «Автонет». 52% причин покупки EV в России — его экологичность, 11% — экономия, 3% — дизайн.
Туманные перспективы
Вряд ли стоит ожидать прорыва в электромобильности для России в ближайшем будущем, если оставить без изменений намеченную государством цель развития электротранспорта для России: 5% к 2025 г, предусмотренные стратегией развития автопрома. Она зафиксирует еще большее стратегическое отставание от международных рынков, где доля EV и гибридов к 2025 г. ожидается более 35%, а к 2030 г. более 60% (к этому времени доля полностью электрических автомобилей ожидается около 25%), считает Roland Berger.
Но шанс завоевать статус лидера в технологиях новой мобильности у России есть. Эдуард Черкин объясняет это тем, что «мы еще не успели сильно отстать от мировых лидеров в области развития инновационного автопрома, поскольку речь идет о технологиях, которые существуют относительно недавно. Учитывая растущий мировой спрос на электромобили, правительству нужно принимать меры стимулирования рынка EV, предоставлять скидки и льготы, чтобы такая покупка стала выгодной». В пример Черкин приводит правительство Москвы, сделавшее ставку на электробусы и заказавшее их у крупнейших отечественные автоконцернов. «На примере сегмента внутригородской логистики и пассажирских перевозок хорошо видно, что российский рынок готов к электромобилям. Если упустить момент, то через пять лет отсутствие мер господдержки может привести к импорту EV в Россию и к падению загрузки мощностей традиционных автомобильных производств в нашей стране, » считает Черкин.
Пока из новых технологий мобильности в России активно развивается каршеринг, а в Москве можно говорить о взрывном развитии сервиса, говорят исследователи. Инвестиции операторы каршеринга не раскрывают. По оценкам НТИ «Автонет» в Москве они составили около 1,7 млрд руб. за 2,5 года ($26 млн). При этом в России пока довольно низкий уровень проникновения автомобилей для совместного использования (в основном это машины операторов каршеринга) — 1,2% от общего парка машин. По этому уровню Россия похожа на большинство западных стран, например, Великобританию (1,5%) и США (около 2%), но отстает от Индии (3%), Китая (более 10%) и опережающего всех по этому показателю Сингапура — почти 17%.
Участники российского рынка в основном считают недооцененными усилия страны в продвижении новых технологий мобильности. «Нам кажется, что делать исследование о рынке беспилотного транспорта, которое базируется на перечне планируемых инвестиций и обещаниях различных компаний, как минимум некорректно, — считает директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей »Яндекса» Артём Фокин. — Само по себе вложение денег в технологию не гарантирует, что она будет работать». Великобритания, приводит он пример, приняла закон о страховании AV, но об испытаниях этих машин на дорогах общего пользования страны в компании не слышали. При этом в Москве автомобили с 4-м уровнем автономности ездят уже год, отмечает Фокин, а летом в Сколково открылась тестовая зона для беспилотников, где автомобиль можно заказать через приложение, как обычное такси (инженер находится в машине, но сидит не за рулем, а на пассажирском сидении).
Представитель геосервисов «Яндекса» и каршеринга «Яндекс. Драйв» Дмитрий Горчаков считает, что в России каршеринг развивается очень интенсивно — «Яндекс. Драйв» третий в мире по размеру автопарка и второй в Европе. При этом за управление автопарком и тарификацию отвечают алгоритмы. Мультимедийная система «Яндекс. Авто» сейчас единственный конкурент Apple CarPlay и Android Auto на российском рынке, говорит Горчаков. «Яндекс. Авто» встраивается как в автомобили каршеринга, так и в новые автомобили разных производителей, например, Toyota, Nissan, Renault, в перспективе — «АвтоВАЗ», Geely, Hyundai и Jaguar Land Rover. К концу 2019 г. компания планирует встроить «Яндекс. Авто» примерно в 10% новых автомобилей на российском рынке, в 2020-2022 гг. — примерно в 35% выпускаемых машин.
С низкой оценкой России согласна в целом президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. «Действительно, положение нашей страны на мировых рынках автомобилей и их сервисов за последние 10 лет не изменилось. Мы также незаметны и не входим не только в лидирующие, но даже и обзорные для исследователей группы производителей ввиду своей отсталости, низкого уровня привлекаемых инвестиций, как со стороны частных финансовых компаний, так и государства, и малому количеству производимых автомобилей. Как потребители технологий новой мобильности, мы также очень отстаем. Неготовность законодательства, отсутствие программ поддержки внутренних производителей в этой зоне, государственного регулирования, страхования и т.д., ставит Россию на последние места в мире».
С учетом географических размеров страны и уровня развития рельсового транспорта, технологического прорыва в России стоит ожидать в создании сервисных систем для РЖД, трамваев, наземных кольцевых дорог, считает Ускова. «Здесь решения, которые представляют российские компании, не просто находятся „на уровне“, а на первых местах, и нам есть о чем разговаривать с мировыми лидерами в этой сфере». В автомобильной индустрии России стоит специализироваться на производстве систем AI, продолжает Ускова. «Школа российского AI являлась и является №1 в мире и интерес международных производителей и их поставщиков к российским разработчикам AI крайне высок. По уровню решений мы позиционируемся на уровне Топ-3. Очевидно, что специализация на AI гораздо более интересна с точки зрения выбора стратегии государства, чем производство „железных коробок“. Тем более, что она полностью совпадает с мировым трендом развития отрасли, когда автомобиль все больше включает в себя софтовых компонент, при снижении доли харда»
Представители «Камаза», на запрос о комментариях не ответили.
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