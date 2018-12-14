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Как изменились цены на автомобили с начала кризиса? 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Обострение кризисной ситуации так или иначе сказывается на каждой сфере, в том числе и в автомобильной области произошли существенные изменения.
По статистическим данным можно увидеть, что с начала кризиса стоимость машин увеличилась на 67%. Выявить цифры удалось, проведя ряд исследований, начиная с сентября 2014 по ноябрь 2018 года. За 4 прошедших года рост стоимости автомобилей полностью отыграл падение рубля по отношению к мировым валютам.
Но, несмотря на это сказать, что цены дальше не будут расти невозможно. Более того, начиная с первого месяца 2019 года стоимость всех авто увеличится еще на несколько тысяч рублей. Основная причина заключается в поднятие НДС и изменение тарифов на ЖКХ. Так же важно учитывать создание современных моделей, которое требует больше затрат на производство, а значит себестоимость автомобилей повышается.
За прошедший период времени поднятие цен было сбалансированным, но серьезные скачки замечены в середине 2016 года и в начале 2017. Впрочем, нельзя не сказать, что были месяцы спокойствия, когда цена не увеличивалась, а даже уменьшалась.
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