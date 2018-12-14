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Украина создала «конкурента» Humvee 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: Скриншот
В сети появилось видео, на котором военнослужащие Украинской армии тестируют пилотную версию нового армейского внедорожника. По техническим параметрам он оказался ничуть не хуже, чем знаменитый Humvee, сообщает Car.ru.
Машина построена на основе трубчатого каркаса оснащена 99-сильным дизельным двигателем объёмом 2,5 литра. Масса внедорожника — 1650 килограммов.
Автомобиль способен развивать скорость до 150 километров в час на трассе, и до 110 км/ч на грунтовой дороге. При этом украинский джип способен перевозить на себе груз массой около 1000 килограммов.
Авторы статьи отмечают, что проект разработан не штатными военными, а гражданскими энтузиастами, работающими на территории Украины. Пока речи о серийном производстве не идёт, украинский внедорожник требует доработки, в том числе и в вопросах безопасности. Кроме того, создателям ещё предстоит придумать название своему детищу.
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