Cadillac представит в Детройте новый внедорожник

Ранее Cadillac уже сообщала о некой «новой» модели, которую она продемонстрирует на предстоящем автосалоне в Детройте в январе 2019 года. Теперь же стало известно, что это новый внедорожник ХТ6.

Сейчас Cadillac усиленно тестирует новую модель на дорогах общего пользования, и фотошпионам уже удалось запечатлеть ее в полном камуфляже. Мировая премьера запланирована на 13 января 2019 года.

Cadillac ХТ6 должен стать соперником еще одного американского внедорожника Lincoln Aviator, который был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель займет нишу между ХТ5 и более крупным Escalade, и будет предлагаться с 7-местным салоном.

Новинка построена на удлиненной версии платформы LWB, и должна получить 3,6-литровый мотор V6, одна из версий которого может выдавать 310 л.с. и 367 Нм крутящего момента. Работать силовая установка должна с 9-ступенчатым автоматом.

Также в ближайшие несколько лет Cadillac планирует расширить линейку силовых агрегатов ХТ6 за счет турбированных версий и заряжаемых гибридов.