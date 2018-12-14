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Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Компания CarMD составила список самых надежных и бюджетных в ремонте автомобилей. Специалисты изучили 5,5 миллиона машин, которые выпустили в период с 1998 по 2018 год, сообщил сайт «ПолитЭксперт».
Специалисты составили рейтинг на основании информации сервисных центров, куда обращались владельцы транспортных средств из-за проблем с двигателем. Лидирующие позиции в списке самых надежных автомобилей занимают Toyota, Acura, Hyundai и Honda. Замыкают пятерку лидеров — Mitsubishi, сообщил сайт «Русская планета».
Специалисты CarMD заявили, что дешевле всего обойдется ремонт моделей Mazda — 19 тысяч рублей, Kia — 21 тысяча рублей, а также Dodge, Hyundai и Chrysler — около 22 тысяч рублей.
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