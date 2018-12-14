Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

Компания CarMD составила список самых надежных и бюджетных в ремонте автомобилей. Специалисты изучили 5,5 миллиона машин, которые выпустили в период с 1998 по 2018 год, сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Acura, Hyundai и Специалисты составили рейтинг на основании информации сервисных центров, куда обращались владельцы транспортных средств из-за проблем с двигателем. Лидирующие позиции в списке самых надежных автомобилей занимают Toyota Honda . Замыкают пятерку лидеров — Mitsubishi , сообщил сайт «Русская планета».