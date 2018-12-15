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Mazda отзовет несколько тысяч автомобилей в России 

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Фото: Harvey Schwartz, Globallookpress
Отзыв связан с проблемами с подушками безопасности.
Компания Mazda сообщила об отзыве более двух тысяч машин модели RX8. Это связано с проблемами с подушками безопасности.
Ремонтные работы затронут автомобили, которые выпустили в период с 2006 по 2012 годы. Специалисты компании утверждают, что в большинстве машин выявлены неполадки в системе безопасности. Сами владельцы авто сообщили о понижении давления в газогенераторе — это чревато неисправностями при раскрытии подушек.
Все владельцы RX8 смогут самостоятельно проверить необходимость в проведении ремонтных работ на сайте компании. Вся процедура замены комплектующих будет проведена бесплатно.
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