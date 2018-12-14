В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Штрафовать автомобилистов за превышение скорости в 10-20 км/ч — такое поручение правительство РФ дало МВД Минтрансу . Подобные штрафы существовали в России до 2013 года, после порог увеличили двукратно. Поручения должны быть выполнены до 1 марта.

Правительство РФ поручило Министерству внутренних дел и Министерству транспорта разработать поправки, предполагающие возвращение штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч. Об инициативе сообщает газета «Коммерсантъ»

Поручения о возвращении к существовавшей до 2013 года практике штрафов были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Они должны быть выполнены ведомствами до 1 марта 2019 года.

Отмечается, что по итогам заседания Минтранс и МВД должны до 1 февраля следующего года подготовить также предложения по усилению ответственности за использование поддельных или «нечитаемых» автомобильных номеров, а также за нарушение правил остановки или парковки транспорта.

Одно из наиболее распространенных нарушений ПДД — превышение скорости: только за 2018 год (без учета декабря) было вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.

По мнению автоэксперта Сергея Асланяна, эта мера является неоднозначной, передает ФАН. Многие автомобилисты воспримут это возвращение штрафов негативно.

«Как всегда, все началось в Москве, оттуда и поступило предложение. К сожалению, большинство предложений становятся настоящей бедой для жизни автомобилиста. В столице нецелесообразно штрафовать за превышение скорости, поскольку из-за постоянных пробок автовладельцы и так плетутся, медленно едут. Данная инициатива может открыть широкое поле для штрафов», — разъяснил он.

Он добавил, что штрафы являются косвенными налогами, и предложение правительства может быть направлено на поддержку экономики. Тем не менее это не отменяет «резкости» такой инициативы.

Буквально накануне ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. По мнению главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, «все замучены и запутаны» поправками в ПДД. Мораторий касается лишь МВД — изменения в правила смогут вносить и Минтранс, и правительство РФ.

«Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», — отметил Митрошин.

В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Многие автовладельцы даже требуют ввести экстра-курс в автошколах для изучения этих изменений в ПДД.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин поддержал мораторий на изменений правил — действительно, «замучили и запутали», сообщает НСН.

«Теперь я наконец-то услышал эти слова от представителя Госавтоинспекции. Они с этим согласились — и слава Богу! Понятно, что они не могут этот мораторий распространить на всё государство, потому что есть ещё безумные или полубезумные депутаты, которым постоянно надо что-то инициировать, но уже хорошо, что они сами для себя такое решение приняли, потому что без согласования с МВД такие нормы обычно не проходят», — подчеркнул эксперт.

Похмелкин добавил, что изменения в ПДД не надо вносить хотя бы несколько грядущих лет.

Кроме того, в конце сентября МВД ввело новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Приказ с изменениями вступил в силу 6 октября 2018 года. Теперь на учет разрешается ставить автомобили с электронными паспортами транспортного средства (ПТС), более того — с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС становится обязательным для всех новых автомобилей.

При этом ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и дальше, но у владельца есть возможность заменить «бумажку» на электронный ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то можно будет получить его дубликат.

В ноябре стали известны подробности нового порядка взыскания мелких штрафов за нарушение ПДД. Процедура упрощенного взыскания штрафов в размере до трех тысяч рублей может быть введена в России уже в 2019 году.

Согласно новой редакции закона «Об исполнительном производстве», штрафы с российских водителей будут взыскивать через их банковские счета без возбуждения уголовного дела. В будущем планируется уведомлять нарушителя через сайт госуслуг или по SMS.