Россияне любят покупать электромобили ради статуса

Более трети российских владельцев и потенциальных покупателей электромобилей захотели приобрести их ради статуса, а не из соображений экологии и экономии. Об этом пишет [ ТАСС ] https://tass.ru/obschestvo/5902140) со ссылкой на результаты исследования Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

«Из опрошенных россиян 52% заявили, что приобретение электрического транспорта связано с его экологичностью, 34% назвали главным аргументом к покупке электромобиля статусность, 11% опрошенных заявили, что одна из причин покупки электрокара — экономия. Только 3% ответили, что главное в инновации — дизайн», — поделились результатами аналитики НТИ.

Если говорить о возрастных критериях, то о покупке ради статуса заявили 47% респондентов в возрасте от 21 до 25 лет, 28% — в возрасте от 25 до 45 лет, 25% — в возрасте старше 45 лет.

Чаще всего покупателями электромобилей оказываются мужчины (75%) в возрасте от 25 до 45 лет с доходом свыше 200 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода у более чем 78% владельцев или потенциальных покупателей электрокаров. При этом 15% из них брали кредит на покупку экологичного транспорта. Такое положение вещей связано с тем, что на данный момент цена электромобилей по-прежнему остается высокой — в среднем около 4-5 миллионов рублей.

Экологические мотивы чаще всего проявляются у людей до 25 лет — 64% ответов. В целом почти всех пользователей экологичного транспорта привлекают одновременно и высокотехнологичные новинки: не только авторынка, но и рынка электроники в целом.

По данным НТИ «Автонет», мировые продажи электромобилей выросли в 2018 году на 70% по сравнению с показателями прошлого года, однако в России уровень развития инфраструктуры для подзарядки и обслуживания электрокаров не позволяет им стать по-настоящему популярными.