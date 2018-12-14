Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне любят покупать электромобили ради статуса 

CarClub 3 часа назад
Фото: CarClub
Более трети российских владельцев и потенциальных покупателей электромобилей захотели приобрести их ради статуса, а не из соображений экологии и экономии. Об этом пишет [ТАСС] https://tass.ru/obschestvo/5902140) со ссылкой на результаты исследования Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
«Из опрошенных россиян 52% заявили, что приобретение электрического транспорта связано с его экологичностью, 34% назвали главным аргументом к покупке электромобиля статусность, 11% опрошенных заявили, что одна из причин покупки электрокара — экономия. Только 3% ответили, что главное в инновации — дизайн», — поделились результатами аналитики НТИ.
Если говорить о возрастных критериях, то о покупке ради статуса заявили 47% респондентов в возрасте от 21 до 25 лет, 28% — в возрасте от 25 до 45 лет, 25% — в возрасте старше 45 лет.
Чаще всего покупателями электромобилей оказываются мужчины (75%) в возрасте от 25 до 45 лет с доходом свыше 200 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода у более чем 78% владельцев или потенциальных покупателей электрокаров. При этом 15% из них брали кредит на покупку экологичного транспорта. Такое положение вещей связано с тем, что на данный момент цена электромобилей по-прежнему остается высокой — в среднем около 4-5 миллионов рублей.
Экологические мотивы чаще всего проявляются у людей до 25 лет — 64% ответов. В целом почти всех пользователей экологичного транспорта привлекают одновременно и высокотехнологичные новинки: не только авторынка, но и рынка электроники в целом.
По данным НТИ «Автонет», мировые продажи электромобилей выросли в 2018 году на 70% по сравнению с показателями прошлого года, однако в России уровень развития инфраструктуры для подзарядки и обслуживания электрокаров не позволяет им стать по-настоящему популярными.
CarClub: последние новости
В России отзывают почти 2000 Lifan Myway Lada Vesta отзывают из-за неправильной запаски Nokian избавит Россию от свалок шин
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Honda протестировала беспилотный квадроцикл
Правительство вернет старые штрафы6
Duster стал лидером российской линейки Renault
VW Teramont превращается в кросс-купе: первое фото
Разработана технология, которая спасет ДВС?4
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение