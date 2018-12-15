Дороги в России восстановят за счет водителей

Восстанавливать дороги в России планируется за счет денежных средств, уплаченных самими водителями.

С начала наступающего года весь объем финансов, поступающих от оплаты полученных штрафов, будет перечисляться в специальные дорожные фонды. Соответствующие изменения в законодательство уже приняты.

Министерство финансов предполагает, что в будущем году размер этого фонда будет значительно повышен. Расчетная минимальная сумма повышения составляет 500 миллионов российских рублей. Причиной обозначения такой суммы как минимальной стал тот факт, что за такой же период текущего года автовладельцами было выплачено по текущим штрафам свыше 450 миллионов рублей.

До этого все полученные средства напрямую должны были перечисляться в бюджет. Теперь их назначение было изменено, и было принято решение о направлении их на ремонт дорожного покрытия российских дорог.

О реакции водителей и автовладельцев на данное нововведение не сообщается. При надлежащем ремонте, и отличном качестве дорог в будущем, данное нововведение может вызвать положительные отзывы участников дорожного движения.