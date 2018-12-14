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Как избавиться от соли в салоне автомобиля 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В зимний период дорожное покрытие и тротуары обрабатываются солевыми реагентами.
И как следствие, в салон регулярно попадают эти химикаты, оставляя не вполне эстетичные пятна на ковриках и днищах автомашины. Один из вариантов чтобы избавиться от этих пятен — это обратиться на автомойку и заплатить определённую сумму за вообще-то простую услугу.
Существует несколько очень простых способов удаления пятен самостоятельно. Итак, для того чтобы провести эту процедуру у себя в гараже водителю потребуются: жёсткая щётка, пылесос, уксус с водой, бутылочка с распылителем, полотенце, обычное средство для чистки ковровых изделий, пароочиститель и любая жидкость для мытья посуды.
С помощью щётки и пылесоса можно избавиться от крошек, мусора и грязи. С помощью полотенца почистить коврик раствором уксуса с водой (1:1). Также можно использовать средство для очистки ковров. Этот вариант обычно используется в комплексе с применением пылесоса. После очистки ковриков обязательно следует их тщательно просушить.
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