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Заводы Mercedes-Benz станут «чистыми» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Между современной энергетической компанией Statkraft и учредителями автомобильной компании Mercedes-Benz заключено соглашение, согласно которому, начиная с 2022 года сразу три автомобильных завода марки будут получать исключительно «чистую» электроэнергию.
На сегодняшний день Statkraft признана лидером в сфере работы с возобновляемой электроэнергией. Осуществляя рабочую деятельность сотрудники компании поставляют заказчикам электроэнергию, вырабатываемую гидроэлектростанциями и ветряными станциями. Автомобильный концерн Mercedes-Benz станет одним из главных заказчиков, учитывая современные технологии, которые будут применяться компанией для дальнейшей деятельности.
В частности, чистая электроэнергия будет использоваться на заводах, занимающихся производством электрического суббренда EQ. Точно так же, как и два завода, создаваемых комплектующие изделия в Каменце и Штутгарте-Унтертюркхайме.
По предварительным данным через несколько лет сотрудничества на данный вид электроэнергии планируется перевести оставшиеся пять заводов концерна.
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