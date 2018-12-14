Заводы Mercedes-Benz станут «чистыми»

Между современной энергетической компанией Statkraft и учредителями автомобильной компании Mercedes-Benz заключено соглашение, согласно которому, начиная с 2022 года сразу три автомобильных завода марки будут получать исключительно «чистую» электроэнергию.

На сегодняшний день Statkraft признана лидером в сфере работы с возобновляемой электроэнергией. Осуществляя рабочую деятельность сотрудники компании поставляют заказчикам электроэнергию, вырабатываемую гидроэлектростанциями и ветряными станциями. Автомобильный концерн Mercedes-Benz станет одним из главных заказчиков, учитывая современные технологии, которые будут применяться компанией для дальнейшей деятельности.

В частности, чистая электроэнергия будет использоваться на заводах, занимающихся производством электрического суббренда EQ. Точно так же, как и два завода, создаваемых комплектующие изделия в Каменце и Штутгарте-Унтертюркхайме.

По предварительным данным через несколько лет сотрудничества на данный вид электроэнергии планируется перевести оставшиеся пять заводов концерна.