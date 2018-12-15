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Автоэксперты: приём пищи за рулём России не запрещён 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Специалисты выяснили, что в Правилах дорожного движения ничего не сказано о том, можно ли водителю перекусить за рулём. «Автовзгляд» выяснил, чем грозит автолюбителю обед на скорости в несколько десятков километров в час.
Российские законодатели оказались более гуманны к любителям поесть за рулём, чем их западные коллеги: во многих странах употребление пищи водителем в дороге карается серьёзными штрафами. Впрочем злоупотреблять этой возможностью россиянам всё-таки не стоит, уверяют авторы статьи. И вот почему.
Во-первых, обедая за рулём, водитель отвлекается от дорожной ситуации. Кроме того в этот момент у него оказывается занята одна рука. Поэтому в экстренной ситуации автолюбитель с большой долей вероятности не успеет среагировать и попадёт в ДТП. Именно поэтому ПДД требуют держать руль крепко двумя руками и внимательно следить за обстановкой.
Во-вторых, любители трапезы в дороге — вечные заложники грязного салона. Кресло в пятнах и крошках, липкий штурвал –далеко не полный перечень причин незапланированной поездки на мойку.
В третьих, редко кто вынужден есть за рулём, питается здоровой пищей. Водители выбирают фаст-фуд. Однако если употреблять его регулярно, это скажется не только на фигуре, но и на общем самочувствии автолюбителя.
И, наконец, человек с бутербродом в руке наверняка вызовет неподдельный интерес автоинспекторов. Поэтому шанс того, что обедающего автолюбителя остановят в первую очередь, увеличивается в разы.
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