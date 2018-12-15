СМИ: мошенники придумали новый способ вымогательства денег у автомобилистов

В Санкт-Петербурге появился новый вид вымогательства денег у автомобилистов, сообщает "Пятый канал"

По словам петербуржцев, они находят на лобовом стекле своего автомобиля "квитанции" за нарушение ПДД. Мошенники требуют от автомобилистов в течение двух дней перечислить деньги на Qiwi-кошелек, в противном случае обещают направить "доказательства" в ГИБДД

Представитель ГИБДД Татьяна Сулова рассказала телеканалу, что мошенники не смогут выполнить свои угрозы, поскольку полиция не рассматривает анонимные обращения.