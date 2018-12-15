Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: мошенники придумали новый способ вымогательства денег у автомобилистов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
В Санкт-Петербурге появился новый вид вымогательства денег у автомобилистов, сообщает "Пятый канал".
По словам петербуржцев, они находят на лобовом стекле своего автомобиля "квитанции" за нарушение ПДД. Мошенники требуют от автомобилистов в течение двух дней перечислить деньги на Qiwi-кошелек, в противном случае обещают направить "доказательства" в ГИБДД.
Представитель ГИБДД Татьяна Сулова рассказала телеканалу, что мошенники не смогут выполнить свои угрозы, поскольку полиция не рассматривает анонимные обращения.
Последние новости
Как в России отреагировали на признание Бутиной В Финляндии рассказали о позиции страны по "Северному потоку — 2" Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автоэксперты: приём пищи за рулём России не запрещён1
Эксперты назвали лучшие автомобильные моторы2
Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире
Заводы Mercedes-Benz станут «чистыми»
ТОП-12 самых распространенных проблем с автомобилем1
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение