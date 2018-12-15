«Пятерка» иномарок с лучшим салоном в уходящем году

При выборе автомобиля не последнюю роль играет и такой критерий, как убранство отделка и комфортабельность салона.

Специализированное издание по аналитике определило рейтинг лучших пяти автомобилей 2018 года по этому критерию. Замыкает пятёрку лучших кроссовер Volvo XC60. Он появился с полностью обновлённым дизайном салона. Эксперты отмечают очень удобное расположение пассажирских кресел.

На четвёртой позиции в рейтинг-листе обосновалась Mazda CX-9 . Японский кроссовер ценится за большой и вместительный салон. Плюсом модели стал дисплей на передней приборной панели.

Открывает тройку лидеров корейский седан Kia Stinger . По оценкам автоэкспертов при отделке внутренних деталей салона были использованы только высококачественные материалы.

На вторую строчку в итоговой таблице попала люксовая модель Genesis G80. Внутри салона всё расположено компактно и по делу. Отличное впечатление производят кресла. Панель приборов выполнена в классическом варианте.