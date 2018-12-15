«Пятерка» иномарок с лучшим салоном в уходящем году 

При выборе автомобиля не последнюю роль играет и такой критерий, как убранство отделка и комфортабельность салона.
Специализированное издание по аналитике определило рейтинг лучших пяти автомобилей 2018 года по этому критерию. Замыкает пятёрку лучших кроссовер Volvo XC60. Он появился с полностью обновлённым дизайном салона. Эксперты отмечают очень удобное расположение пассажирских кресел.
На четвёртой позиции в рейтинг-листе обосновалась Mazda CX-9. Японский кроссовер ценится за большой и вместительный салон. Плюсом модели стал дисплей на передней приборной панели.
Открывает тройку лидеров корейский седан Kia Stinger. По оценкам автоэкспертов при отделке внутренних деталей салона были использованы только высококачественные материалы.
На вторую строчку в итоговой таблице попала люксовая модель Genesis G80. Внутри салона всё расположено компактно и по делу. Отличное впечатление производят кресла. Панель приборов выполнена в классическом варианте.
Чемпионом по итогам года Audi Q5. Салон этого автомобиля немецкого концерна стал лучшим, самым комфортным.