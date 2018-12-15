Таможенникам позволили тормозить транспорт

Сотрудников таможенной службы Российской федерации наделили новыми правами, которые уже практически вступили в действие.

На данный момент таможенники имеют право на остановку и досмотр транспортных средств на предмет перевозки не разрешенных, либо должным образом не оформленных грузов. Распространяется такое право исключительно на транспортные средства, имеющие снаряженную массу свыше 3,5 тонн.

Право на остановку и досмотр таких автомобилей работники таможни имеют исключительно в зоне действия знака 7.14.1 «Пункт таможенного контроля». Соответствующее постановление Правительства было принято 4 декабря этого года. Теперь водитель, управляющий таким транспортным средством, обязан остановить его по первому требованию работников таможенной службы, и дать возможность проверить товары, и всю необходимую документацию.

При этом работники таможни обязаны быть одетыми в форменную одежду, для облегчения опознавания, а также иметь при себе красный диск с сигналом красного цвета, либо отражающим свет покрытием. За отказ от остановки водителям будет грозить административная ответственность. Общее время проверки не может превышать двух часов. О факте проверки выдается заполненный акт.