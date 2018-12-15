Автоэксперты рассказали, как правильно выбирать моторное масло

Автовзгляд. Специалисты пояснили, как подобрать оптимальную вязкость и что означают цифры и буквы в маркировке, сообщает

Качество моторного масла — один из важнейших компонентов долгой службы автомобильного двигателя. Поэтому в выборе технической жидкости автоэксперты советуют обращать внимание на несколько его основных характеристик.

Пожалуй, самая значимая — вязкость. Жидкое масло более устойчиво к морозам, но быстрее изнашивает двигатель. Густое — наоборот. Предпочтительнее в жару и бесполезно зимой.

Отличить «летнее» масло от «зимнего» можно по буквенному обозначению в маркировке.

В холодное время года специалисты советуют использовать техническую жидкость, на упаковке, которой стоит буква W (Winter).

В этом случае цифра впереди обозначает предельную температуру, при которой масло загустеет. Однако, чтобы точно узнать, при каких значениях термометра жидкость замерзнет необходимо от этого числа отнять 35. Например, маркировка 5W сообщает, что процесс загустения этого масла начнётся при температуре минус 30 градусов по Цельсию (5-35=-30).

Летнее масло определяется индексом SAE. Вычислить при какой температуре оно станет жидким можно также путём нехитрых математических вычислений. Достаточно от числа на маркировке отнять 5, получится предельная температура использования.

Например, масло с маркировкой SAE 40 теряет свои свойства при нагревании выше 35 градусов по Цельсию (40-5=35).

Всего мировая классификация моторных масел насчитывает восемь видов жидкости для холодной погоды и шесть для тёплого климата.

Есть также всесезонный продукт — это масло маркировкой 0W40. Его можно использовать при температурах от минус 35 до плюс 35 градусов.

Эксперты напоминают, чтобы продлить срок службы мотора, автолюбителю необходимо следить за уровнем масла в двигателе и менять его через равные отрезки пробега автомобиля.

Не последнюю роль в вопросе выбора должен играть производитель масла, уверяют специалисты. Масло желательно приобретать у официальных дилеров, при необходимости спрашивать сертификат соответствия. В противном случае, сообщает Автовзгляд, приобретая товар у сомнительных продавцов, существует риск отправиться на станцию техобслуживания раньше запланированного ТО.