Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты

Пока фондовые рынки трясет от неопределенности, а экономисты все громче говорят о надвигающемся экономическом кризисе, — самое время обратить внимание на новые, пока еще не освоенные ниши, небольшие вложения в которые могут отбиться многократно. Одной из подобных ниш может стать рынок электрозаправок, главным игроком на котором были станции от Tesla . Однако детище Илона Маска уже подвинули с первой строчки — немецкие компании вспомнили, что именно они гаранты высокого качества и трендсеттеры авторынка. Отрасль высокого напряжения — в материале «Ленты.ру»

Популяризация электромобилей идет полным ходом. Власти некоторых стран отменяют для владельцев подобных транспортных средств налоги, а то и вовсе вводят прямые стимулирующие льготы. Автопроизводители же вместе с энергетическими гигантами стараются развить новую нишу — создать систему электрозаправок, параллельно решая ключевые проблемы всей отрасли: небольшой запас хода и скорость зарядки электромобилей. Ниша действительно пока никем не занята. По прогнозам Wood Mackenzie, к 2040 году в мире будет 250 миллионов электромобилей, а датский Saxo Bank рассчитывает, что к 2040 году на электричество перейдет вообще треть мирового автопарка. К этому времени на электромобили будет приходится 55 процентов текущих продаж.

Volkswagen, Tesla все еще остается самым узнаваемым производителем электрокаров, но в игру уже давно включились автомобильные гранды — BMW Mitsubishi . Лучше всего дела идут у Nissan , чей электромобиль Nissan Leaf оказался самым популярным в Европе. За первые шесть месяцев 2018 года компания продала 18 тысяч машин. Рост запаса хода современных электромобилей пока не решает главной проблемы отрасли — долгую подзарядку транспортного средства. Зарядки «от розетки» и подобные им системы уже уходят в прошлое, а на смену им приходят мощные заправочные станции. Подзарядить электромобиль займет в среднем от 7 до 12 часов — все зависит от мощности устройства, силы тока и электрического напряжения, которые в домашних сетях серьезно ограничены.

«Где можно будет подзарядить машину, если у вас на трассе кончается электричество?» — иронизировал осенью 2017 года Ральф Спет, глава британского Jaguar Land Rover.

В 2018 году, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в Европе насчитывалось менее 100 тысяч общественных пунктов зарядки автомобилей, из которых только шесть процентов позволяли быстро подзарядиться. Но уже к 2020 году, по оценке GTM Research, во всем мире будет уже более миллиона пунктов быстрой зарядки автомобилей, расположенных на трассах, еще более пяти миллионов точек появятся в жилых комплексах.

Первой сеть станций быстрой подзарядки стала развивать Tesla. Сейчас ее пункты Supercharger разбросаны по всему миру. У компании в общей сложности всего лишь 1 389 станций, способных обслужить 11 583 автомобилей. Но, как отмечают эксперты, нельзя сказать, что они доступны для большинства европейцев. Supercharger, как правило, размещают у отелей, при этом речь идет о единичных станциях в каждом регионе присутствия. Вдобавок не все станции подойдут другим маркам автомобилей, кому-то может потребоваться переходник, а кто-то просто не сможет принять тот объем электричества, которые готовы передать зарядки Tesla.

Актуальные проблемы рынка активно стараются решать новые игроки — консорциум BMW, Porsche Siemens и компаний, специализирующихся на зарядных устройствах для автомобилей (Allego GmbH и Phoenix Contact E-Mobility GmbH) разработал сверхмощную зарядную станцию FastCharge, на которой за три минуты автомобиль получает достаточно энергии, чтобы проехать сто километров. Мощность прототипа составляет 450 кВт, что значительно превосходит возможности Supercharger, мощность которой составляет 250 кВт.

Немецкая «суперзарядка» во многом уникальна своим потенциалом. Разработчики утверждают, что зарядить аккумулятор электрокара до 80 процентов она способна за 15 минут, что в два раза быстрее, чем аналогичный показатель у Supercharger Tesla. Еще один плюс зарядки в том, что она автоматически подстраивается под возможности принятия электричества любой моделью автомобиля, а мощности хватает для того, чтобы заряжать сразу несколько электрокаров, чем, например, не могла похвастать зарядка от Tesla. Однако есть и недостатки — в провода интегрируется инновационная система охлаждения (что наверняка скажется на стоимости зарядки), а большинство автомобилей пока просто не способны принять такую мощь, что признали и сами разработчики.

В эксперименте приняли участие заводская BMW i3 , которая рассчитана на 50 кВт и неназванный концепт Porsche, именно его и удалось зарядить за три минуты, однако технических характеристик батареи концепт-кара разработчики не раскрыли. Тем не менее умалять заслуги немецких компаний явно не стоит, их система действительно пока выглядит самой перспективной на рынке. Вдобавок амбиции немцев крайне велики — вместе с Daimler BMW и Volkswagen (куда входит Porsche) намерены застроить станциями быстрой зарядки все ключевые автомагистрали Европы.

Помимо немцев на европейский рынок зарится американская компания ChargePoint. Она планирует вложить 125 миллионов долларов в развитие инфраструктуры в Европе и установить около 200 сверхбыстрых зарядных устройств на популярных шоссе по всей Британии. Также новая ниша заинтересовала французскую энергетическую и газовую компанию Engie. В марте 2018 года она приобрела голландскую EV-Box, являющуюся одним из крупнейших производителей зарядных станций для электромобилей. Рейтер Тьерри Леперк, руководитель отдела инноваций в Engie, ожидает, что уже через несколько лет новый актив принесет компании сотни миллионов евро годового дохода. Он напомнил, что в 2017 году объем продаж EV-Box составил 16 миллионов евро. Помимо этого, ChargePoint и Engie планирует совместно создать в Европе сеть быстрых зарядок, которые могут заряжать аккумулятор менее чем за полчаса.

Гиганты энергетического рынка, а именно BP, Shell Total также анонсировали пилотные проекты для зарядки электромобилей. Правда, некоторые конкуренты достаточно скептически отнеслись к таким заявлениям и напомнили, что речь идет о развитии бизнеса, который убивает спрос на главный продукт нефтяников.

«Shell и Total много говорят, но ничего не происходит. А мы тем временем подключаемся к сетям», — сказал Михил Лангезаал, основатель и исполнительный директор компании Fastned, которой принадлежит 63 зарядных станции для электромобилей в Нидерландах.

Тем временем в июне 2018 года BP купила Chargemaster, крупнейшую британскую компанию по зарядке электромобилей. BP заявила о планах создать на базе своих заправок сеть пунктов быстрой подзарядки электрокаров. Компания Ample, занимающаяся решением проблемы энергообеспечения электрокаров, смогла привлечь 31 миллион долларов финансирования, причем больше всего денег в нее вложили Shell Ventures и испанский нефтяной концерн Repsol. По мнению экспертов, вложения в новый быстро растущий рынок может быть хорошей стратегией, которая позволит нефтяникам диверсифицировать риски. Впрочем, не исключается и то, что это делается главным образом ради рекламы и пиара.

К перспективной нише электрозарядок во всю присматриваются крупные коммунальные компании, которые специализируются на производстве и доставке электроэнергии. Так, одно из крупнейших немецких энергетических предприятий E.ON заключило стратегическое партнерство с датским стартапом CLEVER, который принадлежит группе датских коммунальных компаний. Совместно они планируют открыть несколько сотен станций быстрой зарядки вдоль основных европейских автомагистралей. В планах — развитие сети на территории Дании, Швеции, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

«Мы хотим соединить города, чтобы вы могли легко передвигаться по всей Европе на электромобиле», — сказал исполнительный директор CLEVER Каспер Киркетерп-Меллер.

Стремительно развивает свою сеть французская энергетическая компания EDF. Ее исполнительный директор Жан-Бернар Леви заявил, что планируется занять 30 процентов рынка зарядки электромобилей во Франции, Бельгии, Италии и Великобритании. Через свое подразделение Sodetrel компания рассчитывает к 2022 году открыть в Европе 75 тысяч станций для зарядки электромобилей и обеспечивать электричеством 250 тысяч терминалов, которыми управляют другие поставщики.

Осенью 2018 года Sodetrel принадлежало 5 000 зарядных станций во Франции, помимо этого компания питала 60 тысяч станций других компаний. Sodetrel обеспечивает электричеством Париж, Марсель и Гренобль, а также регионы на севере Франции. В 2017 году было заявлено, что за последние три года ежегодный рост выручки компании составил 50 процентов. EDF вышла на рынок позже, чем ее основные конкуренты из коммунального сектора. Однако Леви не считает, что они опоздали.

«Мне нравится думать, что мы начали достаточно рано. В любом случае в гонке важно не где ты на стартовой линии, а где ты на финише», — сказал он.

По оценкам Morgan Stanley , к 2030 году только Западной Европе может потребоваться 1-3 миллиона пунктов быстрой зарядки электрокаров. Американский инвестбанк называет главными претендентами на захват рынка именно поставщиков коммунальных услуг. Тем не менее, как отмечает Morgan Stanley, пока рынок открыт для всех и каждый имеет шанс отхватить от него смачный кусок.

На эти же доли рынка уже нацелились нефтяные гиганты, крупные автоконцерны и технологические компании. Некоторые аналитики ожидали, что новый автопром полностью изменит соотношение на рынке. Например, Saxo Bank предсказывал Германии застой именно из-за того, что автоконцерны страны слишком долго игнорировали электрокары. Однако теперь немцы снова в лидерах, а в аутсайдеры потихоньку переезжает как раз таки Tesla.