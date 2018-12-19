В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права

ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на водительские права после его реформы. Об этом информирует РИА Новости

Начальник отделения организации экзаменационной деятельности инспекции Николай Гиляков сообщил, что после анализа ДТП, которые происходят по вине водителя, был разработан список упражнений на площадке и в «городе».

По его словам, после реформы «город» будет дополнен заданиями, которые в настоящее время выполняются на закрытых площадках.

Согласно проекту реформы, в «городе» необходимо будет выполнить левые и правые повороты, проезд перекрёстков, разворот на перекрёстке и вне его, проезд железнодорожного переезда, перестроение, обгон или опережение, движение с максимально разрешённой скоростью, проезд пешеходных переходов, мест автобусных остановок, торможение и остановку при движении на различных скоростях, постановку авто параллельно тротуару, остановку и начало движение на подъёме и спуске.

На площадке будут проверять разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, параллельную парковку, парковку у погрузочной эстакады, сцепку и расцепку.

Кроме этого, предполагается, что после реформы кандидат в водители не будет знать заранее маршрут в ходе практической части экзамена.

В конце августа президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин в беседе с НСН прокомментировал предложение изменить правила сдачи экзамена на водительские права и объединить «площадку» и «город» в одну практическую часть, а также разрешить учащимся автошкол выезжать на автомагистрали.