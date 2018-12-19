Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права 

RT на русском + ещё 24 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на водительские права после его реформы. Об этом информирует РИА Новости.
Начальник отделения организации экзаменационной деятельности инспекции Николай Гиляков сообщил, что после анализа ДТП, которые происходят по вине водителя, был разработан список упражнений на площадке и в «городе».
По его словам, после реформы «город» будет дополнен заданиями, которые в настоящее время выполняются на закрытых площадках.
Согласно проекту реформы, в «городе» необходимо будет выполнить левые и правые повороты, проезд перекрёстков, разворот на перекрёстке и вне его, проезд железнодорожного переезда, перестроение, обгон или опережение, движение с максимально разрешённой скоростью, проезд пешеходных переходов, мест автобусных остановок, торможение и остановку при движении на различных скоростях, постановку авто параллельно тротуару, остановку и начало движение на подъёме и спуске.
На площадке будут проверять разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, параллельную парковку, парковку у погрузочной эстакады, сцепку и расцепку.
Кроме этого, предполагается, что после реформы кандидат в водители не будет знать заранее маршрут в ходе практической части экзамена.
В конце августа президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин в беседе с НСН прокомментировал предложение изменить правила сдачи экзамена на водительские права и объединить «площадку» и «город» в одну практическую часть, а также разрешить учащимся автошкол выезжать на автомагистрали.
RT на русском: последние новости
Сверка номеров: в МВД предложили изменить процедуру техосмотра ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движения Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезное ДТП произошло в Подмосковье
Названы самые угоняемые автомобили в России
19 человек пострадал в ДТП с автобусом в Барнауле
Кроссовер Porsche Macan получил золотой интерьер
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»2
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
03:25
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином
Автоновости
00:32
Массовое ДТП парализовало Кутузовский
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение