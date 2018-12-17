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В России подорожали все «Шкоды» 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Skoda
Не прошло и двух месяцев с предыдущего повышения, как компания Skoda снова переписала ценники на весь российский модельный ряд. Правда, отдельные комплектации некоторых моделей повышение не затронуло, зато по другим позициям удорожание достигает 49 000 рублей.
Скромнее всего подорожал бюджетный лифтбек Rapid, причем даже не во всех комплектациях: базовая версия Entry по-прежнему стоит 646 000 рублей. А вот цена остальных, по данным агентства "Автостат", выросла на 9 000 рублей, так что теперь самый богато оснащенный Skoda Rapid в России оценивается в 1 106 000 рублей.
Skoda Octavia во всех комплектациях подорожала на 14 000 рублей, а диапазон повышения цен на универсал Octavia Combi составил от 29 до 31 тысяч рублей. За это семейство российский покупатель теперь заплатит от 1 063 000 до 1 902 000 рублей.
Что касается флагманской модели Superb, то и лифтбек, и универсал выросли в цене на 30-31 тысячу рублей, так что их стоимость укладывается в диапазон от 1 613 000 до 2 951 000 рублей. Но ощутимее всего среди представителей российской линейки Skoda увеличилась цена кроссовера Kodiaq.
В зависимости от версии увеличение цен составило от 24 до 49 тысяч рублей, но, по данным агентства, затронуло только 19 комплектаций из 27 представленных в России (включая Kodiaq Scout). К примеру, базовое исполнение Active со 125-сильным 1,4-литровым мотором и 5-ступенчатой МКПП по-прежнему оценивается в 1 389 000 рублей. При этом цены на остальные модификации находятся в пределах 1 672 000 — 2 927 000 рублей, если речь идет о версиях с бензиновыми моторами, и в диапазоне 1 950 000 — 2 883 000 рублей, если говорить о "Кодиаке" с двухлитровым 150-сильным дизелем.
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