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Около 87 тыс. человек обратились в центры «Московский транспорт» с вопросами о парковке с начала года 

Агентство «Москва» + ещё 3 4 часа назад
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Около 87 тыс. человек обратились в сервисные центры «Московский транспорт» с вопросами о платной парковке с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«С начала года порядка 87 тыс. жителей столицы обратились в сервисные центры «Московский транспорт» по вопросам, касающихся платного парковочного пространства», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, многие автомобилисты консультируются по вопросам получения парковочных разрешений и покупки парковочных абонементов. Также, горожане интересуются способами оплаты парковки, работой мобильного приложения «Парковки Москвы» и другими вопросами о работе столичных парковок.
«Среднее время обслуживания в центрах составляет семь-восемь минут, а время ожидания приема специалиста — две минуты», — отметили в АМПП.
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