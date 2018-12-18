Около 87 тыс. человек обратились в центры «Московский транспорт» с вопросами о парковке с начала года

Около 87 тыс. человек обратились в сервисные центры «Московский транспорт» с вопросами о платной парковке с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«С начала года порядка 87 тыс. жителей столицы обратились в сервисные центры «Московский транспорт» по вопросам, касающихся платного парковочного пространства», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, многие автомобилисты консультируются по вопросам получения парковочных разрешений и покупки парковочных абонементов. Также, горожане интересуются способами оплаты парковки, работой мобильного приложения «Парковки Москвы» и другими вопросами о работе столичных парковок.

«Среднее время обслуживания в центрах составляет семь-восемь минут, а время ожидания приема специалиста — две минуты», — отметили в АМПП.