Тойота станет Партнером Эстафеты Олимпийского огня в Токио-2020

Тойота получила статус Представляющего Партнера Эстафеты Олимпийского огня Токио-2020. Соответствующее соглашение с Оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио подписано 30 ноября.

В рамках партнерства Тойота получит возможность выбрать факелоносцев и использовать в Эстафете Олимпийского огня новейшие автомобили компании. Кроме того, компания примет активное участие во всех торжественных мероприятиях, которые состоятся в городах-участниках Эстафеты Олимпийского огня.

«Факел олицетворяет собой олимпийский дух, историю всего движения. Я на всю жизнь запомнил чувство огромной ответственности, которое испытал в 1998 году во время Эстафеты Олимпийского Огня. Для компании очень важно создавать общество, в котором движение будет доступно каждому», — сказал Мицуру Каваи, исполнительный вице-президент Тойота, который входил в число факелоносцев Олимпийских игр Нагано-1998.

Эстафета Олимпийского огня завершится торжественной церемонией открытия Токио-2020. Ожидается, что в 2020 году Олимпийский огонь зажжет летающий автомобиль Skydrive, в разработку которого инвестирует Тойота.

Исторически автомобили Toyota использовались для всех Олимпийских игр, проходивших в Японии. Каждые игры становились демонстрацией высоких технологий и самых современных автомобилей того времени.

Еще в 1964-м году, на первой Олимпиаде в столице Японии, в эстафете Олимпийского огня приняли участие семь автомобилей Toyota, среди которых был представительский седан Toyota Crown Eight c 2,6-литровым двигателем V8. Для своего времени это был невероятно продвинутый автомобиль, в комплектацию которого входили климат— и круиз-контроль, система автоматического включения фар и даже электромагнитные доводчики дверей. Для организаторов и участников Олимпиады-64 Тойота предоставила 95 автомобилей, в том числе седаны Corona и Crown, грузопассажирские модели Master Line и Light Van, а также грузовики Dyna.

Toyota

Toyota

Спустя восемь лет в Саппоро, где проходила первая в истории страны Зимняя Олимпиада, эстафету Олимпийского огня сопровождали три вместительных, всепогодных и надежных внедорожников Toyota Land Cruiser 50, а сами Игры обслуживало свыше пятидесяти автомобилей Toyota, включая новейшие седаны Crown и вместительные автобусы Coaster.

Toyota

Toyota

На Зимней Олимпиаде в Нагано 1998 года частью эстафеты Олимпийского огня стали сразу 36 автомобилей: уникальные для того времени гибридные Toyota Prius , открывшие новую главу в истории автомобилестроения, и премиальные кроссоверы Toyota Harrier . Всего же игры в Нагано поддержали уже 1 520 автомобилей Toyota, включая Crown Majesta, Caldina, Ipsum, Corolla Van, Raum, RAV4, High Ace, Town Ace, Light Ace, Coaster HV, RAV4 EV и другие модели.

Toyota

Являясь мировым партнером по мобильности Олимпийских и Паралимпийских Игр до 2024 года, Тойота разработала транспортную концепцию для Токио-2020, благодаря которой Олимпиада 2020 станет самой высокотехнологичной и передовой за всю историю Олимпийского движения.

Среди средств мобильности будущего для Токио-2020 беспилотный шаттл e-Palette, который свяжет разные объекты игр, сверхкомпактный Toyota i-ROAD, сочетающий маневренность мотоцикла и устойчивость автомобиля, TOYOTA Concept-i — автомобиль, который определяет эмоции и предпочтения водителя, используя искусственный интеллект (ИИ). Кроме того, Тойота предоставит текущую линейку вспомогательных транспортных средств WelCab и новое такси JPN Taxi, которое подходит и для людей, использующих кресла-коляски.

Toyota

Toyota

Toyota

Для игр также будут предложены 3000 транспортных средств, оснащенных новейшими технологиями для минимизации воздействия на окружающую среду и дорожно-транспортных происшествий: седан Toyota Mirai с нулевым выбросом, автобусы на топливных элементах Sora, а также водородные вилочные погрузчики. Наряду с автомобилями на топливных элементах FCEV основу парка автомобилей составят новейшие гибридные электромобили (HEV) и подключаемые гибридные электромобили (PHEV) из модельных рядов Toyota и Lexus , а также новые аккумуляторные электромобили (BEV).

Toyota

Каждое из этих решений — очередное доказательство того, что Тойота находится в процессе трансформации бизнеса из автомобильной компании в компанию, обеспечивающую средства мобильности для всех. Основой для подобного перехода служит первая глобальная корпоративная инициатива компании «Совершай невозможное». Ее суть заключается в поиске новых форм мобильности, которые станут решать проблемы перемещения принципиально иными способами. Подобные решения уже разрабатываются компанией Тойота, в том числе для участников Паралимпийского движения.

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