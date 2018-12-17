Авто в России вновь подорожали

Цены на новые автомобили изменились у 26 автопроизводителей, представленных на российском рынке. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Как отмечают аналитики, некоторые производители повысили цены на одну-две модели. Так, Honda прибавила к ценнику кроссовера CR-V 30 тысяч рублей, у Ford подорожали Kuga (плюс 35 тысяч рублей) и Mondeo (плюс 75 тысяч рублей).

Другие производители повысили ценники на весь модельный ряд, среди них KIA (от 15 до 40 тысяч рублей), Mazda (от 25 до 64 тысяч рублей), Lexus (от 26 до 77 тысяч рублей), Volkswagen (от 10 до 160 тысяч рублей), Volvo (от 12 до 326 тысяч рублей), УАЗ (на 15 — 18 тысяч рублей) и Skoda (на 9 — 49 тысяч рублей).

При этом нашлись производители, чьи автомобили в России подешевели. Среди них — Mercedes Benz, чей внедорожник GLC-Klasse стал дешевле на 90 тысяч рублей, а GLS 350d стал доступнее сразу на 320 тысяч рублей.