Скидку на штрафы ГИБДД предложили отменить

По данным газеты, с такой инициативой Минниханов выступил на заседании правительства Татарстана и представителей регионального МВД . По мнению главы республики, люди должны платить штрафы за нарушения ПДД в полном объеме.

«50% скидка на штрафы — что это такое? Если он совершил нарушение, какая может быть скидка?» — заявил он.

Минниханов назвал скидки на штрафы ГИБДД «чисто популистским шагом». Он заявил, что из-за таких скидок Татарстан ежегодно теряет три миллиарда рублей. При этом скидки не мотивируют водителей на своевременную выплату штрафов, утверждает он.

Право на уплату только половины штрафа появилось у водителей с 1 января 2016 года. Льгота действует 20 дней с того момента, когда было вынесено постановление о нарушении ПДД.

В ноябре Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, разрешающий оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой даже после 20-дневного льготного срока.

По задумке авторов законопроекта, водители смогут оплатить штрафы за нарушения ПДД со скидкой в 50 процентов, если почтовое извещение о штрафе запоздало и пришло по истечении 20 льготных дней. Если копия постановления о штрафе, направленная водителю по почте заказным письмом, пришла на его адрес после 20 дней со дня вынесения, льготный срок оплаты восстановят.