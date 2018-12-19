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Скидку на штрафы ГИБДД предложили отменить 

Рамблер + ещё 7 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил подчиненным добиться отмены 50-процентных скидок на оплату штрафов ГИБДД на федеральном уровне. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным газеты, с такой инициативой Минниханов выступил на заседании правительства Татарстана и представителей регионального МВД. По мнению главы республики, люди должны платить штрафы за нарушения ПДД в полном объеме.
«50% скидка на штрафы — что это такое? Если он совершил нарушение, какая может быть скидка?» — заявил он.
Минниханов назвал скидки на штрафы ГИБДД «чисто популистским шагом». Он заявил, что из-за таких скидок Татарстан ежегодно теряет три миллиарда рублей. При этом скидки не мотивируют водителей на своевременную выплату штрафов, утверждает он.
Право на уплату только половины штрафа появилось у водителей с 1 января 2016 года. Льгота действует 20 дней с того момента, когда было вынесено постановление о нарушении ПДД.
В ноябре Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, разрешающий оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой даже после 20-дневного льготного срока.
По задумке авторов законопроекта, водители смогут оплатить штрафы за нарушения ПДД со скидкой в 50 процентов, если почтовое извещение о штрафе запоздало и пришло по истечении 20 льготных дней. Если копия постановления о штрафе, направленная водителю по почте заказным письмом, пришла на его адрес после 20 дней со дня вынесения, льготный срок оплаты восстановят.
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