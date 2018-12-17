Бензин подешевел впервые с сентября в Москве

На прошлой неделе цены на бензин в Москве и области снизились на две копейки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По информации агентства, бензин на столичных заправках подешевел впервые с сентября. Средняя стоимость Аи-92 снизилась до 42,13 рубля за литр, а Аи-95 подешевел до 45,8 рубля за литр. Стоимость литра дизтоплива не изменилась и осталась на уровне в 46,34 рубля.

«Интерфакс» отмечает, что Аи-92 вторую неделю подряд дешевеет на одну-две копейки.

По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали падать. По данным РБК, правительство также договорилось с нефтяниками о сдерживании цен с 1 июня, и эта договоренность до сих пор действует.

В октябре литр Аи-95 в среднем по стране стоил 44,80 рубля, Аи-92 — 41,58 рубля за литр.