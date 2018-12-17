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«Яндекс» запустил сервис каршеринга в Санкт-Петербурге 

Car.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Car.ru
Современный сервис каршеринга был запущен на территории Санкт-Петербурга известной компанией "Яндекс".
Ранее подобные услуги предоставлялись исключительно в Москве. Теперь в распоряжении жителей северной столицы появилось 750 машин, которыми при желании может воспользоваться каждый. На сегодняшний день, сервис только начинает свою деятельность, поэтому пока взять автомобиль в аренду можно только в пределах определённых районов города.
Преимуществом аренды машин является тот факт, что можно бесплатно парковаться на платных стоянках города, имея при себе договор использования каршерингового автомобиля. Тарифы на оказание услуги рассчитаны с учетом действующего спроса на машины, а также время, на которое осуществлена аренда.
В феврале будет запущен дополнительный сервис поминутной аренды, который позволит клиентам брать авто на разное количество времени, начиная от 30 минут и заканчивая 12 часами. Статистические данные, полученные в Москве говорят, что за одиннадцать месяцев было совершено около 7 миллионов поездок, при этом автопарк компании вырос в девять раз.
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