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Audi SQ2 обзавелся европейским ценником 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Представители компании Audi обнародовали стоимость нового кроссовера Audi SQ2. Оправдывая высокую стоимость, представители производителя обещают рекордные значения мощности для своего сегмента.
Автомобиль на фоне стандартного кроссовера Audi Q2 имеет доработанный кузовной обвес, заниженный клиренс с переработанными настройками ходовой части, улучшенные тормоза и 300-сильный 2.0-литровый силовой агрегат. Соответствующие доработки проведены и в интерьере, где, в частности, появились контрастная прострочка красного цвета, металлические педали и другие доработки.
Цена кроссовера в начальной комплектации составляет 44 500 евро или около 3 300 000 рублей по текущему курсу. При этом будущим владельцам предлагаются широкие возможности персонализации, включая увеличенные до 19 дюймов дисков, цифровую приборную панель, карбоновый обвес и другие опции. Такой пакет обойдется в 5.5 тысяч евро.
Напомним, что на российском рынке Audi SQ2 появится только по ходу 2019 года. Информация о стоимости модели появится позднее.
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