В Госдуме предложили разрешить привязывать полис ОСАГО к автовладельцу

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать возможность привязывать полис ОСАГО не только к машине, но и к самому водителю, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова

Как поясняют разработчики, согласно действующему законодательству, данный вид обязательного страхования фактически осуществляется в отношении только конкретного транспортного средства. Действующая система ОСАГО обязывает человека страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при управлении транспортным средством, находящимся в его владении. В результате, поясняют депутаты, гражданин, который периодически использует два или более транспортных средств, должен быть вписан в каждый полис ОСАГО на каждый используемый им автомобиль или страховые полисы должны быть оформлены без указания лиц, допущенных к управлению транспортным средством, что влечет значительное увеличение страховой премии.

Другим существенным недостатком действующего порядка обязательного страхования является то, что страхователь несет бремя финансовой ответственности за лиц, которые указаны в страховом полисе, при заключении договора ОСАГО, отмечают разработчики. Кроме того, депутаты обращают внимание на необходимость учитывать ситуации, когда в семье имеется один автомобиль, управление которым могут осуществлять родители, дети, другие лица, и заключение каждым из них отдельного договора страхования для управления этим автомобилем может привести к необоснованным дополнительным расходам.

«В целях сбалансированного подхода к рассматриваемым правоотношениям настоящий проект федерального закона предлагает дополнить существующий порядок и условия обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотрев возможность заключения договора обязательственного страхования, который бы мог действовать в отношении любого транспортного средства, находящегося во владении страхователя, если оно соответствует типу (категории) и назначению транспортного средства, указанного в таком договоре», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Новые возможности для автовладельцев

Предполагается, что обладая данным страховым полисом, водитель будет вправе управлять любым находящимся в его владении транспортным средством, категория которого совпадает с категорией, указанной страховом полисе.

Также при наличии соответствующей доверенности, с согласия или в присутствии собственника иного транспортного средства, категория которого совпадает с категорией транспортного средства, указанного в договоре страхователя, такой страхователь будет вправе управлять данным транспортным средством без дополнительного внесения его в какой-либо страховой полис. Причём на размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будет влиять лишь его возраст, стаж и аварийность.